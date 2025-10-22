Secuestrado un ciudadano estadounidense en la capital de Níger

Archivo - Imagen de archivo de la Asamblea Nacional de Níger, en la capital, Niamey - Europa Press/Contacto/Zheng Yangzi - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han confirmado este miércoles que un ciudadano estadounidense ha sido secuestrado en la capital de Níger, Niamey, sin que ningún grupo se haya atribuido la responsabilidad por el momento, en el marco del aumento de la inseguridad en el país africano, donde gobierna una junta militar desde el golpe de Estado perpetrado en junio de 2023.

"Desde que nos enteramos de la situación, funcionarios de nuestra Embajada han estado trabajando con las autoridades locales", ha asegurado un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos en declaraciones remitidas a Europa Press.

Así, ha subrayado que, para la Administración de Donald Trump, es "una prioridad absoluta velar por la seguridad de todos los estadounidenses". "Estamos viendo esfuerzos de todo el Gobierno para apoyar la recuperación y el regreso seguro de este ciudadano", ha agregado.

Varias personas armadas irrumpieron en la residencia del hombre estadounidense, de 48 años y misionero, durante la noche del martes al miércoles, en pleno centro de la capital y ubicada en las proximidades del Palacio Presidencial, según fuentes consultadas por el portal de noticias nigerino Actuniger.

Cabe mencionar que este mismo año se ha denunciado el secuestro de otras dos personas extranjeras: una mujer austriaca en enero y una suiza en abril. En los últimos años, este tipo de secuestros han aumentado en territorio nigerino, especialmente en zonas con presencia de grupos yihadistas como Estado Islámico.