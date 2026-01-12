Secuestrados nueve marineros en un ataque perpetrado por piratas frente a las costas de Gabón

Archivo - Una vista aérea de Libreville, capital de Gabón - Shi Yu / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Gabón han confirmado el secuestro de nueve marineros --cinco de nacionalidad china y cuatro de nacionalidad indonesia-- en un ataque perpetrado por piratas frente a las costas del país africano durante la madrugada del sábado al domingo, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de este asalto.

El jefe de la Armada de Gabón, Hubert Bekale Meyong, ha afirmado que el ataque fue perpetrado contra la embarcación 'Ibefich VII' "por tres individuos armados" cuando llevaba a cabo "una actividad pesquera a unas siete millas náuticas (cerca de trece kilómetros) al suroeste del Ecuador".

Asimismo, ha subrayado que "otros seis marineros, de nacionalidad indonesia, china y burkinesa, permanecieron a bordo de la embarcación" tras el asalto, al tiempo que ha afirmado que "las autoridades gabonesas se activaron inmediatamente después de recibir la alerta", según un comunicado leído en la cadena de televisión Gabon24.

Meyong ha hecho hincapié en que "la Armada ha puesto en marcha un dispositivo operativo con apoyo de unidades náuticas de la Gendarmería que ha permitido localizar y escoltar la embarcación hacia Libreville" y ha agregado que ya hay una investigación en marcha para esclarecer el incidente.

El suceso tiene lugar tras el secuestro de otras tres personas en enero de 2025 en otro ataque perpetrado por piratas en la zona, situada en el golfo de Guinea, una de las principales rutas comerciales en esta zona del continente, que conecta el oeste de África con Europa, Estados Unidos y Asia.