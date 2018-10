Seehofer se reafirma como líder de la CSU a pesar del varapalo electoral en Baviera

Actualizado 14/10/2018 20:12:48 CET

MÚNICH, 14 Oct. (DPA/EP) -

El líder de la Unión Social Cristiana (CSU) y Ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, quiere seguir en todos sus cargos a pesar de que su partido perdió hoy la mayoría absoluta al sufrir un duro revés en las elecciones regionales en Baviera.

"Por supuesto que seguiré asumiendo mi responsabilidad", respondió cuando se le preguntó qué significaba para él personalmente el resultado de las elecciones donde a pesar de haber sido el partido más votado registraron el peor resultado desde 1950 al obtener sólo un 35,2 por ciento, según la última proyección de la cadena pública alemana ARD.

"Esto no es un buen resultado, no hay nada que interpretar", reconoció el líder del partido hermano de la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller alemana, Angela Merkel, que no concurre en Baviera en base a un acuerdo entre los dos partidos. Por otro lado, la CSU tiene un mandato claro para formar el gobierno, ha indicado.

Además, ha anunciado una revisión en profundidad del resultado electoral. "Naturalmente, en las próximas semanas también será importante saber exactamente cuáles son las causas del resultado", dijo el socio de Merkel al mismo tiempo que indicó que será entonces cuando se saquen "las necesarias consecuencias", sin querer entrar en más detalles.