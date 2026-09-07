Seguidores de los equipos serbios Estrella Roja y Partizan rinden homenaje al excomandante serbobosnio condenado Mladic

Tifo dedicado a Ratko Mladic por parte de los seguidores del Estrella Roja - ESTRELLA ROJA EN X

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi 36.000 personas han guardado este domingo un minuto de silencio en homenaje al excomandante serbobosnio Ratko Mladic, conocido como 'el carnicero de Bosnia' y condenado en 2017 por crímenes de guerra y lesa humanidad --entre ellos la matanza de Srebrenica--, en el marco del partido de fútbol conocido como 'derbi eterno' en Belgrado, capital de Serbia, entre el Partizan y el Estrella Roja, cuyos fans han desplegado un tifo con el rostro de Mladic en su estadio local.

Las imágenes se han podido ver difundidas por múltiples asistentes y medios de comunicación serbios, así como por el propio Estrella Roja, que ha publicado en redes un vídeo donde se puede observar el citado tifo desplegado por sus seguidores en la grada norte del Estadio Rajko Mitic.

De igual modo, los propios hinchas locales han coreado el nombre de Mladic, unos cánticos a los que se han unido los fans de su eterno rival, el Partizan, ubicados en la tribuna sur del 'Pequeño Maracaná', antes de guardar un minuto de silencio en honor al excomandante serbobosnio, según ha recogido la agencia de noticias serbia Beta.

Este homenaje entre aficiones enfrentadas constituye una nueva muestra del apoyo en Serbia, uno de los países candidatos a adherirse a la Unión Europea, al responsable de la matanza de Srebrenica.

De hecho, la comisaria europea de Ampliación, la eslovena Marta Kos, canceló el viernes una futura visita a Serbia por su decisión de enterrar con honores de Estado a Mladic, condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos --entre ellos el del genocidio en Srebrenica en julio de 1995-- y muerto mientras se encontraba hospitalizado en La Haya.