Seis detenidos tras enfrentamientos por una protesta antimusulmana frente a la residencia del alcalde de Nueva York

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Nueva York ha detenido a seis personas después de que manifestantes antimusulmanes se movilizaran frente a la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y se enfrentaran a otros manifestantes que contraprogramaron una protesta en repulsa, en un incidente en el que se han visto implicados artefactos explosivos.

La primera protesta, bajo el título 'Detengan la toma islámica de la ciudad de Nueva York', ha concentrado este sábado a las 11.00 horas (hora local) en las inmediaciones de la Mansión Gracie, residencia oficial del alcalde de Nueva York, a unas 25 personas y ha sido organizada por personas afines al provocador de extrema derecha Jake Lang. Zohran Mamdani se impuso en el mes de noviembre en las elecciones locales de Nueva York y es el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Frente a la concentración antimusulmana, un grupo de unas 125 personas se congregó en la zona para mostrar su rechazo a los asistentes de extrema de derecha. Ambos grupos permanecieron separados por los agentes desplegados, pero pasados unos minutos del mediodía, un manifestante antiislam ha rociado con gas pimienta al otro grupo, acción por la que ha sido arrestado y que ha elevado la tensión entre los congregados.

Tras esto, un contramanifestante ha prendido y lanzado artefactos incendiarios que han provocado humo y llamas en el lugar, el autor del lanzamiento y otro asistente han sido detenidos por estos hechos.

"Según el examen preliminar y las imágenes de rayos X, los dispositivos, que eran un poco más pequeños que un balón de fútbol americano, parecen ser un frasco envuelto en cinta adhesiva negra. Es importante destacar que contenían tuercas, pernos y tornillos, además de una mecha de juguete que podía encenderse", ha indicado la comisaria jefe de Nueva York, Jessica Tisch, en una rueda de prensa.

A partir de ese momento, los efectivos policiales han incrementado la seguridad e inspeccionado los alrededores de la zona ante la posible presencia de otros artefactos.

Además de estas detenciones, se ha arrestado a más personas por alteración del orden público y obstrucción del tráfico. "Esta investigación continúa activa y seguiremos trabajando para analizar los dispositivos y determinar si alguien más pudo haber estado involucrado", ha declarado Tisch.

La comisaria ha asegurado que ha estado en "comunicación regular" con el regidor de Nueva York y ha defendido la actuación policial durante el operativo.