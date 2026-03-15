Seis milicianos muertos en una operación antiterrorista en Pakistán

Un miembro de las fuerzas de seguridad en Peshawar, Pakistán - Europa Press/Contacto/Hussain Ali

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis presuntos "terroristas" han muerto en una operación de la Policía en Kohat, en la provincia de Jáiber Pajtunjua, en el conflictivo noroeste del país.

En la operación se incautaron además armas, ha explicado el portavoz de la Policía Shehbaz Elahi, citado por la televisión paquistaní Geo TV. Elahi ha explicado que la operación continúa abierta y que la zona está acordonada.

El viernes seite policías murieron por la explosión de una bomba en Lakki Marwat y el sábado fallecieron seis presuntos miliicanos en esa misma zona.

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del grupo Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), en medio de acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Las tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.