El Senado argentino aprueba el presupuesto de Milei para 2026, el primero de su mandato

La Cámara alta argentina ha aprobado este viernes el Presupuesto General para 2026, el primero elaborado bajo el Gobierno de Javier Milei, tras una sesión marcada por intensas negociaciones que han dado lugar a un "logro histórico" al ser validado "en su totalidad".

"Argentina tiene Presupuesto 2026. Lo aprobamos en su totalidad con equilibrio fiscal, orden y crecimiento", ha anunciado la senadora nacional y exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich en una publicación en redes sociales en la que ha recalcado que se trata del "primer presupuesto con déficit cero de la Historia". "Estamos proyectando superávit, que no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit cero no se negocia, es la línea roja que separa el futuro del desastre", ha apostillado.

La iniciativa ha salido adelante en la Cámara de senadores con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, según ha revelado el propio Senado en su cuenta en la red social X. Así, el proyecto presupuestario de Milei ha reunido el apoyo de casi todas las formaciones representadas en la Cámara alta, a excepción de la mayoría kirchnerista del bloque Popular.

Poco después, el jefe del gabinete de ministros y portavoz presidencial, Manuel Adorni, ha felicitado públicamente a quienes han participado en el proceso y ha destacado el trabajo conjunto para alcanzar un presupuesto equilibrado, ensalzando que se ha alcanzado un presupuesto "tal como corresponde (...), uno sin déficit fiscal".

Tras una jornada de debate maratoniana, el texto finalmente aprobado, que establece las principales previsiones macroeconómicas para 2026, proyecta un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 5 por ciento, una inflación anual del 10,1 por ciento y un superávit primario equivalente al 1,5 por ciento del PIB, según ha informado el diario argentino 'La Nación'.

Asimismo, en cuanto a la evolución de la demanda, el presupuesto contempla un aumento del 4,9 por ciento del consumo privado, lo que supone una reducción de 5,3 puntos porcentuales respecto a 2025. También ha previsto un incremento del 1,2 por ciento del consumo público, 1,4 puntos por encima del nivel de este año, y un crecimiento de la inversión del 9,4 por ciento, cifra ocho puntos inferior a la del ejercicio anterior.

El debate y la aprobación del presupuesto para 2026 representan la primera gran prueba política de Javier Milei en el Congreso desde su triunfo en las elecciones de mitad de mandato y han servido como termómetro de su capacidad para reunir apoyos parlamentarios.