El Senado de EEUU confirma al republicano Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional

El nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con 54 votos a favor y 45 en contra, el Senado de Estados Unidos ha confirmado a Markwayne Mullin como responsable del Departamento de Seguridad Nacional del país, tras el cese de la secretaria saliente, Kristi Noem, por el polémico operativo de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, que se saldó con dos estadounidenses muertos a tiros por agentes federales.

Así, Mullin, exluchador de artes marciales mixtas y senador republicano por Oklahoma que logró un asiento en el Senado en 2023, relevará en el puesto a Noem el próximo 31 de marzo, en un contexto en el cual el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se encuentra desde el pasado mes de febrero en suspensión presupuestaria, tras finalizar la prórroga otorgada por los demócratas que deseaban implementar cambios por las actuaciones del ICE.

Este cierre del DHS implica la suspensión del sueldo de miles de empleados, así como de otras partidas como los reembolsos por desastres, aunque que el ICE sí puede seguir operando por medio de la dotación presupuestaria del cuerpo federal otorgado en la conocida como 'One Big Beautiful Bill Act', ley aprobada el pasado mes de junio que supuso una gran rebaja de impuestos y un aumento del gasto militar y la vigilancia de la inmigración.

Entre los votos detractores para la confirmación de Mullin como noveno secretario del referido departamento se encuentra el senador demócrata por Michigan Gary Peters, quien ha asegurado que "no tiene la experiencia ni el temperamento" para liderar un departamento de ese calibre, según recoge el diario estadounidense 'The Hill'.

"Me preocupa mucho la disposición del senador Mullin a tolerar la violencia política y el mensaje que eso transmite en todo el Departamento de Seguridad Nacional, y no estamos hablando de un simple desliz aislado tras el intento de agredir físicamente a un testigo en una audiencia del Senado en 2023", alertó en días anteriores Peters.

Por su parte, la senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto manifestó en un comunicado publicado en su página web su oposición a esta decisión, en la medida en que, a su juicio, Mullin podría convertirse en un "mero títere" del presidente Donald Trump y que su manera de dirigir el departamento "no sea especialmente distinta a la de la exsecretaria Noem".

Cabe recordar que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se refirió cuando nombró a Mullin al nuevo secretario como un "guerrero" del movimiento MAGA (Make America Great Again), columna vertebral ideológica del trumpismo, asegurando que "tiene la sabiduría y el coraje necesarios" para hacer avanzar la agenda de "América Primero".