El Senado de EEUU ratifica a Brett Kavanaugh como nuevo juez del Tribunal Supremo

Actualizado 06/10/2018 22:46:43 CET

El Senado de EEUU ha ratificado este sábado a Brett Kavanaugh como nuevo juez del Tribunal Supremo por mayoría y con el respaldo de toda la bancada republicana entre gritos de mujeres que protestaban en el pasillo contra la nominación del magistrado, nominado del presidente, Donald Trump, y epicentro de una de las mayores polémicas desde la llegada al poder del magnate, por haber sido acusado de agresión sexual y posteriormente exonerado en una polémica investigación del FBI.

La votación se ha resuelto con 50 votos a favor por 48 en contra, como todo parecía apuntar la conclusión del pleno del viernes. Los prolegómenos de la votación final se han visto interrumpidos por mujeres concentradas en el pasillo, que han irrumpido brevemente en la sala al grito de "¡Vergüenza!" antes de que el presidente de la votación final y vicepresidente de EEUU, Mike Pence, diera orden de su desalojo.

El senador demócrata por Virginia Occidental, Joe Manchin, ha dado su aprobación a la nominación de Kavanaugh rompiendo la disciplina de partido; lo mismo que ha hecho la senadora republicana por Alaska, Lisa Murkowski, quien se limito a reflejar su asistencia al pleno. Un último senador republicano, Steve Daines, de Montana, se ausentó para acudir a la boda de su hija.

El resultado final, de todas maneras, quedó prácticamente zanjado ayer, cuando la senadora republicana Susan Collins terminó de confirmar su apoyo a Kavanaugh durante la votación de formato, aniquilando las esperanzas de grupos de mujeres y partidarios de la principal acusadora de Kavanaugh, la doctora Christine Blasey Ford, de otra posible opinión discordante dentro del partido Republicano.

La doctora, compañera de instituto de Kavanaugh, denunció haber sido víctima de un ataque en el año 1982 durante una sesión extraordinaria celebrada la semana pasada en la Comisión de Justicia en el Senado. La frialdad, precisión y compostura de las que hizo gala -- unido a la prueba del polígrafo que atravesó para verificar su versión de los acontecimientos -- lograron convencer a la comisión de llevar a cabo una investigación del FBI para esclarecer los hechos.

Tampoco ayudó la respuesta pública de Kavanaugh, excesivamente temperamental, a ojos de sus críticos -- entre ellos juristas como su predecesor en el asiento del Supremo, Anthony Kennedy --, e inapropiadas de un nominado a la corte.

Aunque los resultados de la investigación han convencido a los senadores republicanos para reiterar su apoyo a Kavanaugh, tanto demócratas como abogados de Ford denuncian que las pesquisas se han desarrollado a un nivel puramente superficial. "No puede llamarse investigación a un análisis que no incluye una entrevista con la supuesta víctima o con testigos que acreditan la veracidad de lo que contó ante los senadores", según los letrados.

"Estamos profundamente decepcionados por el hecho de que, después del tremendo sacrificio que (Ford) hizo al dar un paso al frente, quienes dirigen la investigación del FBI no están interesados en buscar la verdad", han lamentado los abogados.

Kavanaugh ha negado las acusaciones de Ford, así como las de otras dos mujeres que también han denunciado abusos presuntamente sufridos durante la década de los ochenta. El candidato al Supremo critica una persecución política, algo que el presidente Trump, ha contribuido a alentar burlándose de las víctimas y poniendo en duda sin pruebas sus historias.

Trump ha asegurado que la confirmación de Kavanaugh será inmediata a través de un mensaje de felicitaciones transmitido minutos después de la votación del Senado.

"Aplaudo y felicito al Senado de los Estados Unidos por confirmar a nuestro gran candidato, el juez Brett Kavanaugh, ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hoy por la tarde firmaré su nombramiento, para que pueda jurar. ¡Muy emocionante!" ha tuiteado Trump.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!