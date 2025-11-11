El Senado de Pakistán aprueba una enmienda constitucional que blinda al jefe del Ejército

Archivo - El jefe del Ejército de Pakistán, Syed Asim Munir, recibe a autoridades del Gobierno pakistaní en una cena ofrecida por el líder militar - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Pakistán ha aprobado este lunes una enmienda constitucional que crea un Tribunal Constitucional Federal y otorga al jefe del Estado Mayor del Ejército el mando militar con el cargo de "comandante de las Fuerzas de Defensa", otorgándole además inmunidad de por vida. En cambio, el texto limita la inmunidad de un expresidente si tras su mandato ejerce otro cargo público.

La reforma de la Constitución ha sido aprobada por la mayoría requerida de dos tercios de la cámara --64 de los 96 escaños-- después de que la mayor parte de la oposición abandonase el Senado rompiendo sus copias del texto legal antes de la votación, en la que dos de sus miembros han roto filas y han votado a favor de la aprobación, según ha recogido la televisión paquistaní Dawn.

Se trata de Saifulla Abro, que tras su voto ha dimitido como senador del Movimiento por la Justicia en Pakistán (PTI), y Ahmed Jan, que ha sido expulsado por ello del islamista Jamiat Ulema e Islam (JUI), según ha anunciado la propia formación en la red social X.

El ministro de Derecho y Justicia, Azam Nazeer Tarar, ha explicado que la propuesta emana "del creciente número de recursos constitucionales que se presentan ante el Tribunal Supremo, lo que ha afectado significativamente a la resolución oportuna de los casos civiles y penales ordinarios".

La creación de la nueva corte, ha explicado, tiene como objetivo garantizar "una resolución especializada de asuntos constitucionales" y permitir que el Supremo se centre en su "jurisdicción de apelación y reduzca la acumulación de casos pendientes".

El nuevo tribunal contará con representación provincial igualitaria y estará facultado para actuar de oficio, según ha recogido la cadena Geo TV, que ha apuntado a que el presidente y el primer ministro paquistaníes tendrán un importante papel en la formación del órgano con el nombramiento de jueces.

El vice primer ministro y ministro de Exteriores, Ishaq Dar, ha celebrado la aprobación de una ley que ha considerado de "histórica" y ha asegurado que la antigüedad del presidente del Supremo y otros magistrados no se verá afectada por el nuevo órgano.

Asimismo, ha apuntado que el rango de mariscal de campo se ha incluido ahora en la Constitución, en referencia al cargo con el que se conoce al jefe del Ejército, Syed Asim Munir, cuyo papel en el conflicto con India ha sido reiteradamente ensalzado por Islamabad. Paralelamente, Dar ha indicado que se ha creado el rango de general de cinco estrellas en las tres fuerzas militares.

Por su parte, la coalición opositora Tehreek-e-Tahafuz Ayeen-e-Pakistan (TTAP) --que incluye al PTI y otros partidos-- ha abandonado el pleno en una actuación acordada por el movimiento y el ex primer ministro encarcelado Imran Khan, argumentando que la "enmienda es contraria a la estructura y el espíritu fundamentales de la Constitución de Pakistán y no tiene justificación constitucional".

"Esta enmienda contraviene la estructura básica de la Constitución de Pakistán, el equilibrio del sistema parlamentario, los principios federales y el principio fundamental de igualdad ante la ley", ha lamentado la coalición en la red social X, donde ha tachado la reforma de "inconstitucional, antidemocrática e ineficaz".