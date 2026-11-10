El Senado de Rusia ratifica el acuerdo con Nicaragua sobre extradición y traslado de presos

Archivo - Imagen de archivo de un tribrunal ruso. - Artyom Geodakyan / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Rusia ha dado el visto bueno al acuerdo con Nicaragua sobre extradición y traslado de presos para que cumplan sus respectivas sentencias en su país de origen, un pacto por el que las partes se han comprometido a "prestar la máxima asistencia posible" para facilitar estos desplazamientos.

Los senadores han indicado en un comunicado difundido en la página web de la Cámara Alta que la ratificación de este acuerdo "redunda en interés de Rusia y contribuirá a aumentar la eficacia de la cooperación entre ambos Estados en la lucha contra la delincuencia".

Así, han defendido que el documento busca "establecer un marco legal internacional para la cooperación entre Rusia y Nicaragua en cuestiones de extradición". "De acuerdo con el tratado, las partes procederán a extraditar, previa solicitud, a personas que se encuentren en su territorio, ya sea para que sean procesados como para que se ejecute la sentencia impuesta en su contra por delitos sujetos a extradición.

Los delitos sujetos a extradición se definen como actos que, de conformidad con las leyes de ambas partes, son punibles penalmente y conllevan una pena de al menos un año de prisión o una sanción más grave, recoge el texto.

El Parlamento de Nicaragua ya había aprobado el tratado el pasado mes de julio, mientras que la Cámara Baja del Parlamento ruso (la Duma) sacó adelante la medida en octubre.