Archivo - El senador demócrata John Fetterman (Pensilvania) sentado solo frente a la sala del Senado antes de la votación sobre un proyecto de ley - Raphael Liy / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador demócrata de Pensilvania John Fetterman, frecuente díscolo de las filas opositoras en la cámara alta de Estados Unidos, ha cargado contra la candidatura a liderar a la nueva mayoría demócrata --nacida de 'ola azul' en las elecciones de medio mandato-- anunciada por su compañero de bancada Chris Van Hollen (Maryland), previendo su derrota y afirmando que se ha ganado el favor del ala progresista del partido con la carta de presentación "me encanta el tipo que maltrata a su mujer y odio a Israel".

Fetterman ha aludido así a las declaraciones e iniciativas parlamentarias de Van Hollen contra la violencia de Israel en Gaza y Cisjordania y el mantenimiento de la ayuda militar de Estados Unidos pese a tales conductas.

Asimismo, con la primera parte de su frase, Fetterman ha hecho referencia a la visita que el candidato a líder demócrata en el Senado hizo en abril de 2025 a Kilmar Ábrego, el hombre de origen salvadoreño deportado al país centroamericano por la Administración de Donald Trump tras un "error administrativo" y bajo la acusación de pertenecer a una pandilla, algo negado por sus abogados y por su esposa, Jennifer Vasquez Sura, quien había presentado dos órdenes de protección temporal por violencia doméstica contra Ábrego García en agosto de 2020 y otra en mayo de 2021, ambas desestimadas sin que se presentaran cargos penales.

Cuando la solicitud de 2021 se hizo pública en abril de 2025 --en medio de las disputas sobre la deportación de Ábrego Garcia a El Salvador un mes antes--, Vasquez Sura afirmó que había solicitado la orden por precaución, debido a traumas pasados y al estrés generado durante la pandemia de COVID-19. En una declaración a la cadena CNN, señaló que habían resuelto sus problemas y acudido terapia, pidiendo justicia para su marido y rechazando su arresto y deportación.

Al hilo, Fetterman, anteriormente alcalde de Braddock, Pensilvania, y luego vicegobernador del estado, ha asegurado que "nadie había oído hablar jamás" de Van Hollen --miembro de la Cámara de Representantes desde 2003 hasta 2017 y senador desde entonces-- antes de que consolidase su posición crítica con Israel y de que visitase a Ábrego García.

De cualquier modo, ha declarado que "va a perder" frente al actual líder del grupo demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que lo ha encabezado desde 2017, tanto en mayoría como en minoría, y que en reiteradas ocasiones se ha definido como pro-Israel. "Solo hay dos opciones, y he dejado muy claro que prefiero a Schumer", ha expresado.

Fetterman ha evitado así responder si dejaría la nueva mayoría demócrata en el Senado en caso de que Van Hollen se convirtiera en su líder, tras declarar el fin de semana que podría abandonar el Partido Demócrata si se diera tal escenario durante una entrevista en Fox News en la que calificó de preocupante que su "grupo parlamentario elija a alguien como Van Hollen, que realmente se ha labrado una reputación por ser muy (...) hostil hacia Israel", para encabezarlo.

Además, ha esquivado igualmente las preguntas sobre su intención de cara una posible reelección como senador en 2028, limitándose a contestar que está "valorando las cosas" y fingiendo con sorna preocupación por la posibilidad de que alguien le desafíe en unas primarias demócratas.

Así las cosas, ha instado a los periodistas que lo rodeaban a preguntarle al exrepresentante demócrata Conor Lamb, a quien Fetterman derrotó en las primarias demócratas al Senado de Pensilvania en 2022. "Está el hombrecillo de Philadelphia, puedes preguntarle por qué se acobardó", ha añadido, esta vez en alusión al representante Brendan Boyle, quien ha indicado que no tiene intención de enfrentarse a Fetterman en 2028, optando en su lugar por permanecer en la Cámara Baja, donde es el candidato para ser el próximo presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara, según ha recogido el portal de noticias The Hill.