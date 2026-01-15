El senador estadounidense Lindsey Graham, sobre Irán: "Un ataque al régimen es la única ayuda que importa"

Archivo - El senador estadounidense republicano Lindsey Graham - Europa Press/Contacto/Craig Hudson - Pool via CNP

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Reza Pahlaví, el hijo mayor del último sah de Persia, Mohammad Reza Pahlaví, ha mantenido este miércoles una conversación con el senador estadounidense republicano Lindsey Graham, quien ha aseverado ante los medios que "un ataque al régimen es la única ayuda que realmente importa", dos días después de emplazar al presidente del país norteamericano, Donald Trump, a "asesinar" al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

"Te he seguido, tu pasión, la forma en que expresas la esperanza de tu pueblo", ha afirmado Graham al dirigirse a Pahlaví en tono halagüeño y antes de asegurarle que cree "de todo corazón que la ayuda está en camino" en un diálogo grabado y difundido por el legislador estadounidense en redes sociales.

Acto seguido, el senador ha mostrado su agradecimiento a Trump "por reconocer que la única manera de que Irán vuelva a ser grande es que los manifestantes venzan al régimen". "Creo que ese día está cerca, y para el pueblo estadounidense, importa", ha añadido.

Pahlaví, por su parte, ha agradecido al veterano republicano su apoyo "en el momento más oscuro de nuestra historia", si bien ha subrayado que "esta sea probablemente la primera vez que estemos tan cerca de la victoria".

El senador Graham ha sido una de las figuras más duras del Partido Republicano en sus declaraciones contra el régimen iraní, una línea que destacó el pasado lunes, cuando, dirigiéndose al propio Trump, afirmó: "Si yo fuese usted, señor presidente, yo asesinaría a los dirigentes que matan a gente. Tiene usted que ponerle fin a esto".

Asimismo, minutos después de compartir su conversación con Pahlaví, ha vuelto a poner de manifiesto su postura, declarando ante los medios que cree que el inquilino de la Casa Blanca "habla en serio cuando dice que la ayuda está en camino" y que "un ataque al régimen es la única ayuda que realmente importa", según ha recogido CNN.

PAHLAVÍ PROMETE EL FIN DEL PROGRAMA NUCLEAR Y RECONOCER ISRAEL

Por otra parte, el hijo del último sah también se ha prodigado en mayor medida tras la difusión de su diálogo con el senador, difundiendo en redes sociales un discurso en el que describe "cómo actuará un Irán libre hacia sus vecinos y el mundo, después de la caída de este régimen", arrogándose un rol que no ha precisado durante esa hipotética etapa.

"El programa militar nuclear de Irán finalizará (y) el apoyo a grupos terroristas cesará de inmediato", ha destacado, antes de prometer que "un Irán libre trabajará con socios regionales e internacionales para combatir el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y el islamismo extremista".

A continuación, ha pasado de la seguridad a la diplomacia para indicar que "se normalizarán las relaciones con Estados Unidos y se restaurará nuestra amistad", además de que "el Estado de Israel será reconocido de inmediato". "Impulsaremos la expansión de los Acuerdos de Abraham hacia los Acuerdos de Ciro, uniendo a un Irán, un Israel y un mundo árabe libres", ha prometido.

El hijo del último sah también ha destacado que "Irán posee algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo" y, en consecuencia, "se convertirá en un proveedor confiable de energía para el mundo libre", con acciones "responsables" y precios "predecibles".

Pahlaví ha prometido "transparencia" en base a "estándares internacionales" y apertura económica, alegando que "Irán es uno de los últimos grandes mercados sin explotar del mundo". "Nuestra población es educada, moderna y cuenta con una diáspora que la conecta con todo el mundo. Un Irán democrático abrirá su economía al comercio, la inversión y la innovación", ha asegurado, antes de agregar que también "buscará invertir en el mundo".

El intercambio entre Pahlaví y Graham, así como sus respectivas declaraciones a posteriori, han llegado en plena oleada de protestas en Irán, que han estado marcadas por la represión gubernamental y por la muerte de más de 3.400 personas, según la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), mientras miles más han resultado heridas y/o han sido detenidas.

La situación ha estado acompañada de una escalada de tensiones entre Teherán y Washington, donde Trump ha anunciado en los útlimos días la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de todos los países que mantengan relaciones comerciales con Irán, ha pedido a los manifestantes "mantener las protestas y tomar las instituciones" y ha afirmado que "la ayuda está en camino", si bien en las últimas horas ha afirmado que "las muertes en Irán han parado" y que no habrá ejecuciones de manifestantes.

Mientras tanto, en las primeras horas del jueves en el país centroasiático, las autoridades han cerrado el espacio aéreo en todo el país, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24, en medio de las crecientes amenazas de un ataque por parte de Estados Unidos.