El senador Joe Manchin no se compromete a apoyar a Biden para la reelección en 2024

El senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin, uno de los congresistas del partido más próximos al republicanismo, no se ha comprometido a apoyar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para la reelección de 2024.

Preguntado en una entrevista con la cadena ABC News sobre su opinión de un posible segundo mandato del mandatario estadounidense, Manchin ha afirmado que no se involucraría en las elecciones de 2024 sin Biden fuera el candidato presidencial demócrata.

"Todo el mundo está preocupado por las elecciones. Ese es el problema (...) No me estoy metiendo en eso. No me voy a involucrar en eso", ha dicho Manchin, que por otra parte ha afirmado que se encuentra centrado en las elecciones de medio término de 2022.

"Jake, no me estoy involucrando en ninguna elección ahora mismo, 2022, 2024, no estoy especulando sobre ello. El presidente Biden es mi presidente ahora mismo, voy a trabajar con él y su administración lo mejor que pueda para ayudar a la gente de mi estado de Virginia Occidental y de este país", ha afirmado, sin confirmar claramente si apoyaría a Biden.

La semana pasada el congresista Dean Phillips, de Minnesota, se convirtió en el primer miembro del partido de Biden en el Capitolio en sumarse públicamente a los llamamientos a un cambio "generacional" en el partido, exigiendo a otro candidato para las elecciones de 2024.

Dentro del partido demócrata hay quien cuestiona si Biden sería capaz de afrontar otra legislatura. Entre algunos de los motivos se encuentran su longevidad, pues en 2024 Biden tendrá 82 años.