Serbia acuerda la venta de la petrolera sancionada NIS a la húngara MOL

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno serbio ha anunciado este lunes un acuerdo preliminar para vender la Industria del Petróleo de Serbia (NIS) a la empresa húngara MOL con el beneplácito de la rusa Gazprom, causa de las sanciones impuestas a NIS.

La ministra de Minería y Energía serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, ha explicado que MOL pasará a controlar el 56,15 por ciento de la compañía que hasta ahora estaba en manos de Gazprom y otros inversores rusos.

Belgrado resuelve así las presiones de Estados Unidos y la UE para rebajar la presencia de Rusia en su sector energético tras las sanciones impuestas a las compañías rusas a raíz de la guerra en Ucrania.

El acuerdo incluye además que el Gobierno serbio eleve en cinco puntos porcentuales su participación en NIS, con lo que tendrá más derechos de voto y un papel mayor que el contemplado en los términos de la privatización de 2008.

Estados Unidos impuso las primeras sanciones a NIS en enero de 2025 por considerarla parte de la red estratégica energética rusa en Europa. Desde entonces se han emitido hasta ocho prórrogas de exención provisional desde Washington. La última expiraba el 23 de enero.