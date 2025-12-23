Serbia anuncia un acuerdo con Moscú para prorrogar tres meses el suministro de gas desde Rusia

Archivo - El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic - Jaroslav Novák/TASR/dpa - Archivo

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha anunciado este martes un acuerdo con Rusia para prorrogar durante tres meses el suministro de gas desde el país euroasiático, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre el pacto y sin que hayan trascendido más detalles al respecto.

"Tenemos un acuerdo para extender otros tres meses el suministro de gas, hasta el 31 de marzo, para que la gente pueda estar segura y dormir plácidamente", ha indicado, antes de recalcar que el pacto garantiza las necesidades de electricidad y gas durante el invierno.

Asimismo, ha desvelado que representantes de la rusa Gazprom están discutiendo la compra de activos en la petrolera serbia NIS junto a la empresa húngara MOL, al tiempo que ha recalcado que Belgrado no tiene nada en contra, según ha informado la agencia serbia de noticias Tanjug.

El acuerdo ha sido anunciado algo más de dos meses después de que el propio Vucic se mostrara "decepcionado" con Moscú por su oferta sobre un acuerdo para el suministro de gas que solo dura hasta que finalice el año 2025, una posibilidad que ha sido finalmente prorrogada para cubrir el periodo invernal.

El anterior acuerdo con la gasística rusa Gazprom, gracias al cual Serbia recibe gas ruso en su territorio, tenía una duración de tres años. Sin embargo, tras su finalización, la opción dada inicialmente por Rusia se limitaba a tres meses, en medio de las sanciones occidentales a las empresas rusas y la continuación de la invasión de Ucrania.