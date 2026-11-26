Parlamento serbio durante la sesión constituyente. - Milos Miskov/National Assembly/d / DPA

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional de Serbia, Aleksandar Cupic, ha confirmado este jueves la convocatoria de las elecciones presidenciales para el próximo 27 de diciembre, pidiendo a la ciudadanía participar para contar con un presidente que tenga una "sólida legitimidad".

"Hago un llamamiento a todos los ciudadanos de la República de Serbia para que actúen con responsabilidad y acudan a las urnas el 27 de diciembre, de modo que la voluntad popular pueda dar lugar a un presidente de la República con una sólida legitimidad", ha declarado Cupic en el anuncio de convocatoria en el que señalado que "construir instituciones democráticas es tarea de todos".

En todo caso, ha hecho una mención especial a los actores políticos y a los medios de comunicación. "Los ciudadanos informados son los verdaderos dueños de la comunidad política. Espero que tengamos que elegir entre candidatos de primer nivel y sus programas, aunque sea una elección difícil", ha afirmado en declaraciones recogidas por la cadena RTS.

Académico de profesión y candidato de la Lista Estudiantil, Cupic llegó al puesto hace una semana tras una larga sesión constituyente y tenía entre sus primeros cometidos la convocatoria electoral puesto que el anterior presidente, Aleksandar Vucic, dejó el cargo para presentarse a los comicios legislativos en los que la iniciativa ciudadana se impuso al hegemónico Partido Progresista Serbio (SNS).

Vucic planteó este lunes que su partido no presente candidato a las elecciones presidenciales al denunciar que se producen en un entorno político de "terror absoluto".

Así, el expresidente, que no puede presentarse tras haber llegado al límite de mandatos, señaló que "se inclina" por no otorgar esta "legitimidad" a las nuevas autoridades serbias, tras el claro triunfo de la Lista Estudiantil en las elecciones parlamentarias de finales de octubre que provocó un terremoto político en Serbia.