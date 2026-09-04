Serbia inicia preparativos para el funeral de Ratko Mladic tras la llegada de su cadáver a Belgrado

Vehículos de la Policía de Serbia de cara a la llegada del cadáver del excomandante serbobosnio Ratko Mladic al aeropuerto de la capital, Belgrado, el 3 de septiembre de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ivan Popov

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Serbia han iniciado los preparativos para la celebración del funeral del excomandante serbobosnio Ratko Mladic, fallecido el 27 de agosto mientras cumplía pena en una cárcel de La Haya tras ser condenado por crímenes de guerra y contra la humanidad, después de la llegada el jueves de su cadáver al aeropuerto de la capital, Belgrado, en un avión gubernamental.

El cuerpo de Mladic, trasladado ya a la Academia Médica Militar para la realización de una autopsia, llegó en la tarde del jueves a Belgrado desde La Haya en un avión en el que iban su hijo, Darko, y el ministro de Justicia serbio, Nenad Vujic, entre otras personas.

El cadáver fue recibido por miembros del Ejército de Serbia y el ataúd fue cubierto con las banderas de Serbia y la República Srpska, entidad de mayoría serbia que compone Bosnia y Herzegovina. Posteriormente, los soldados trasladaron el atúd al vehículo que trasladó los restos a la Academia Médica Militar.

El propio Darko Mladic dará este viernes, junto al abogado del fallecido, Dragan Ivetic, una rueda de prensa para dar información sobre los futuros actos, según ha recogido la agencia estatal serbia Tanjug, si bien hay medios que apuntan ya a que el cuerpo será enterrado el lunes en el cementerio de Topcider.

Asimismo, está previsto que este sábado se celebre otro acto en su honor en la Casa del Ejército, también en la capital, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública RTS, a la espera de confirmación oficial por parte de la familia de Mladic y el Gobierno de Serbia.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, resaltó el jueves que las autoridades se encargarán de "dar todo tipo de apoyo, logística y transporte" para "preservar el orden público, la paz y la seguridad" durante el funeral de Mladic, conocido como 'el carnicero de Bosnia' y sentenciado en noviembre de 2017 por crímenes durante la guerra de Bosnia (1992-1995).

Por su parte, el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales para el caso confirmó la entrega de los restos mortales del excomandante a sus familiares en el aeropuerto de Róterdam-La Haya, desde donde despegó el aparato con destino al aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado.

Las autoridades de Países Bajos anunciaron el 28 de agosto que no abrirían una investigación penal por el fallecimiento bajo custodia de Mladic y agregaron que no realizarían autopsia, tras lo que citado mecanismo afirmó que estaba en contacto con la familia para abordar "el traslado de los restos de Mladic".

Mladic --condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) tras ser declarado culpable de diez cargos, entre ellos el del genocidio en Srebrenica en julio de 1995--. Su muerte tuvo lugar "mientras se encontraba hospitalizado en La Haya", según el citado mecanismo.