Seúl acusa a Kiev de relevar el traslado de los soldados norcoreanos capturados para lograr un mayor suministro de armas

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Corea del Sur. - Gage Skidmore / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia de Corea del Sur ha señalado este miércoles que las autoridades de Ucrania habrían revelado el traslado desde el país de dos militares norcoreanos capturados en el marco de los combates con el Ejército de Rusia en la región de Kursk para "ganar apoyos" y garantizar un "mayor suministro de armas" por parte de Seúl.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) ha indicado que todo apunta a que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tomó esta decisión ante la "expectativa de que si Ucrania trasladaba a estos prisioneros, la opinión pública surcoreana podría abogar por ofrecer más armamento al Ejército de Ucrania".

El diputado y presidente de la Comisión de Inteligencia del Parlamento surcoreano, Yoo Young Ha, ha confirmado que ambos llegaron al país a mediados de septiembre "por voluntad propia" y ha señalado que "no hay ningún movimiento inusual por parte de Rusia en relación con el traslado de estos prisioneros".

Asimismo, el NIS ha reafirmado que las autoridades ucranianas fueron las primeras en pedir "confidencialidad" en relación con el traslado de los dos norcoreanos y ha vuelto a arremeter contra Kiev por desvelar su llegada al territorio surcoreano, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

"Pidieron una confidencialidad estricta desde el principio de las conversaciones porque les preocupaba el posible impacto de esto en el futuro de las negociaciones sobre el intercambio de prisioneros de guerra", ha explicado Yoo.

Los dos soldados norcoreanos fueron capturados por las fuerzas ucranianas en enero de 2025 --convirtiéndose en los primeros en serlo desde el envío de tropas por parte de Pyongyang en el marco de un acuerdo con Moscú-- y pidieron ser entregados a Corea del Sur.

Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur calculan que Corea del Norte desplegó unos 15.000 soldados para apoyar la contraofensiva rusa en Kursk, con cálculos que apuntan que unos 6.000 habrían muerto en los combates.