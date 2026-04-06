Seúl apunta a que Pyongyang trata de consolidar a la hija de Kim como sucesora

Archivo - El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. - Europa Press/Contacto/Sergei Bobylev - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia de Corea del Sur ha informado este lunes de que existen indicios de que las autoridades norcoreanas están tratando de consolidar a Kim Ju Ae, la hija del líder del país, Kim Jong Un, como su sucesora, y apuntan a un aumento de sus apariciones públicas.

Los servicios de Inteligencia surcoreanos han indicado durante una rueda de prensa a puerta cerrada que las apariciones públicas de la hija de Kim están más relacionadas ahora con el sector militar y de defensa, lo que podría indicar la disposición a "diluir el escepticismo en torno a la posibilidad de que sea una figura femenina la que lidere le país".

Así lo han confirmado varios miembros de la Comisión de Inteligencia del Parlamento en declaraciones a la agencia de noticias Yonhap, que han citado una serie de imágenes difundidas el mes pasado por medios estatales norcoreanos y en las que se puede observar a Kim junto a su hija y personal militar.

Pyongyang estaría tratando de subrayar las capacidades militares de la menor, que sigue siendo la favorita a sucederle en el cargo, si bien el país ha estado liderado por hombres de la familia Kim desde hace tres generaciones y unas ocho décadas.

La Inteligencia surcoreana también apunta a que Corea del Norte estaría tratando de tomar medidas para reabrir la vía diplomática con Estados Unidos, motivo por el cual no habría enviado aún un mensaje de condolencias a las autoridades iraníes por la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el marco de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel. Además, también está previsto que el país envíe armas a Irán, con el que ha mantenido tradicionalmente lazos más estrechos.