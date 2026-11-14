Seúl insta a Tokio a reconocer el trabajo forzado impuesto durante el periodo colonial en la mina de Sado

Archivo - La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi (a la derecha), comienza a intervenir durante una rueda de prensa conjunta con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, tras su reunión en Nara, al oeste de Japón - POOL / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Corea del Sur ha instado este viernes a Japón a reconocer plenamente el trabajo forzado impuesto a ciudadanos coreanos durante el periodo colonial en la mina de Sado, en el marco de una ceremonia conmemorativa en honor a las víctimas.

El embajador surcoreano ante Japón, Lee Hyuk, ha llamado a la sociedad a "recordar el sufrimiento" durante la ceremonia celebrada en la isla de Sado, en la prefactura de Niigata ubicada en el norte del país, donde han asistido nueve familiares de las víctimas.

"Muchos trabajadores coreanos fueron movilizados contra su voluntad y obligados a realizar trabajos forzados en la mina mediante distintas modalidades, como el reclutamiento, la asignación de mano de obra por parte de las autoridades y el servicio laboral obligatorio, bajo la intervención del Gobierno General durante el período colonial japonés", ha afirmado Lee en su discurso facilitado por la agencia de noticias Yonhap.

Más de un millar de ciudadanos coreanos fueron movilizados a trabajos forzosos en la mina de Sado durante el periodo colonial japonés comprendido entre 1910 y 1945. De entre los seleccionados, muchos fueron destinados a tareas peligrosas en el subsuelo y varios perdieron la vida durante las labores a causa de accidentes que después han sido desvelados por organizaciones humanitarias y de memoria.

"Recordar el sufrimiento del pasado y compartir hoy, aquí, nuestras condolencias profundizará nuestro sentido de empatía y sanación, y proporcionará una oportunidad para que todos comprendan plenamente toda la historia de la mina Sado como sitio del Patrimonio Mundial", ha añadido.

Ambos países han acordado celebrar ceremonias conmemorativas anuales en este lugar desde que Tokio solicitó a Seúl su cooperación para que el complejo fuese inscrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2024. El Gobierno surcoreano instó entonces al japonés a reconocer el trabajo forzoso mencionado y el Ejecutivo nipón se negó, lo cual ha llevado a ambos países a celebrar las ceremonias por separado.

La cuestión también ha sido abordada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que en una decisión adoptada en julio instó a Japón a detallar cómo la interpretación y presentación de la mina de Sado reflejan la "historia completa" del enclave, incluido el periodo de movilización forzada de trabajadores coreanos.

Asimismo, el organismo urgió a las autoridades japonesas a presentar antes de diciembre de 2027 un informe de seguimiento sobre la aplicación de estas medidas.