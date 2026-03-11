Seúl rechaza que pierda capacidades defensivas frente a Pyongyang por el traslado de sistemas antiaéreos de EEUU

Archivo - Imagen de archivo de cazas de la Fuera Aérea de Estados Unidos y de Corea del Sur durante una serie de maniobras conjuntas. - Europa Press/Contacto/Defense Ministry - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han descartado este miércoles que se produzca una "pérdida de las capacidades defensivas" surcoreanas frente a Corea del Norte ante el traslado de sistemas de defensa antiaérea estadounidenses a Oriente Próximo a medida que avanza la guerra en Irán.

Un portavoz de la Presidencia surcoreana ha indicado que "dado el alto nivel militar y el gasto en defensa, además de los buenos ánimos de la tropas surcoreanas, no hay problema con la contención a pesar de que parte de los sistemas de las Fuerzas Estadounidenses en Corea (USFK) hayan sido enviados a otra parte".

No obstante, no ha ofrecido información sobre un posible traslado de partes del escudo antiaéreo conocido como Terminal de Defensa para Zonas de Alta Altitud (THAAD), un avanzado sistema de defensa antimisiles estadounidense con capacidad para interceptar misiles procedentes de Corea del Norte.

"No es apropiado que el Gobierno esté comentando sobre operaciones militares entre Corea y Estados Unidos", ha afirmado, según ha recogido la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Así, ha explicado que las partes siguen "en contacto y coordinando sus acciones" para mantener una "postura de defensa combinada".

"Corea del Sur y Estados Unidos contribuyen a la paz y la estabilidad en la península de Corea y en la región. Para lograr esto, los dos países seguirán tomando medidas coordinadas", ha zanjado.