Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, hace una reverencia ante la bandera nacional japonesa junto al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, al inicio de una cumbre en Nara, al oeste de Japón (archivo) - POOL / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Corea del Sur han instado este viernes a Japón a reconocer íntegramente el pasado de explotación laboral de los trabajadores coreanos en el complejo minero de Sado, en la prefectura de Niigata, durante la Segunda Guerra Mundial, coincidiendo con la celebración de un homenaje unilateral a las víctimas que se celebra por tercer año consecutivo.

El embajador surcoreano en Japón, Lee Hyuk, ha realizado esta petición durante un acto celebrado en la isla de Sado, al que han acudido nueve familiares de las víctimas conmemoradas. En su intervención, ha denunciado que numerosos coreanos fueron trasladados en contra de su voluntad hasta el enclave y obligados a trabajar en las instalaciones mineras mediante sistemas de contratación y movilización forzosa impulsados por las autoridades japonesas y el Gobierno colonial.

"Recordar el sufrimiento del pasado y rendir homenaje a las víctimas contribuirá a fomentar la empatía y la reconciliación", ha afirmado Lee, quien también ha reclamado una comprensión íntegra de la historia del enclave, reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

Más de 1.500 ciudadanos coreanos fueron destinados a estas explotaciones durante el dominio colonial japonés sobre Corea, entre 1910 y 1945. Muchos desempeñaron labores subterráneas de elevado riesgo algunos fallecieron en accidentes mineros, según los registros históricos y las declaraciones oficiales.

Tokio y Seúl habían pactado la celebración de homenajes anuales en 2024, cuando Japón solicitó el respaldo surcoreano para incorporar el complejo minero a la lista del Patrimonio Mundial. Sin embargo, las discrepancias sobre el reconocimiento del carácter forzoso de las movilización laboral han impedido que ambos países participen conjuntamente en los actos, por los que Corea del Sur mantiene su propia conmemoración.

La controversia ha llegado también al Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que en julio de 2026 pidió a Japón que detallase cómo la interpretación y presentación del enclave incorpora roda su trayectoria histórica, incluido el período de trabajo forzoso de los coreanos. Asimismo, reclamó a las autoridades japonesas un informe sobre el cumplimiento de estas recomendaciones antes de diciembre de 2027.