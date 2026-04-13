Sheinbaum destaca que "hay un avance" en cómo el Rey Felipe VI percibe la llegada de los españoles a México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, ha destacado este lunes que "hay un avance" en como el Rey Felipe VI se ha referido a la llegada de los españoles a México y que a pesar de las diferencias "nunca" se cuestionaron los vínculos diplomáticos y comerciales, a unos días de que se reúna en Barcelona con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una cumbre de líderes progresistas.

Sheinbaum ha recordado que con motivo de una exposición en España sobre los pueblos originarios de México, el monarca hizo una serie de declaraciones en las que apuntó que se debería "evaluar de una manera distinta lo que fue la llegada de los españoles" a los territorios que hoy se consideran mexicanos.

"Hay que reconocer que ha habido un acercamiento distinto en el último año, tanto del Gobierno español como del propio rey de España", ha aplaudido la presidenta de México durante su habitual rueda de prensa matutina.

"Hay que reconocer que hay un avance en lo que han declarado y seguir trabajando en ello y seguir diciendo una verdad distinta", alejada, ha explicado, a esa "visión muy eurocentrista de que se descubrió América" y "de que los españoles habían venido a civilizar a los pueblos que eran muy atrasados", ha cuestionado.

"América existía desde hacía muchos siglos y milenios antes", ha remarcado la Sheinbaum, que ha informado de que se reunirá con Sánchez, en el marco de esta cumbre de líderes regionales, en la cual han confirmado su presencia, entre otros los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva.

"La reunión a la que voy a Barcelona no es una visita de Estado", reiterando así que no tiene previsto un encuentro con Felipe VI. Asimismo, ha evitado pronunciarse acerca de la posibilidad de trasladar a las autoridades españolas una petición de perdón, en línea con lo que ya hizo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Sheimbaum ha puesto en valor la necesidad de dar a conocer el "legado de grandeza" de aquellas grandes civilizaciones, así como la violencia que se ejerció contra ellas, por lo que su Gobierno seguirá fomentando esas muestras y exposiciones como en la que Felipe VI se manifestó de esa manera.

"Que se escuche en España lo que fue la llegada de los españoles (...). Todo esto es muy importante para México, no es menor, es fundamental (...). Vamos a seguir insistiendo en que se conozca la verdad desde los pueblos originarios, la visión de los pueblos originarios y nuestra visión", ha dicho.