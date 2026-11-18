La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con el presidente estadounidense, Donald Trump, en los márgenes de la cumbre de la APEC. - PRESIDENCIA DE MÉXICO

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha destacado este miércoles una "muy buena reunión" con el presidente estadounidense, Donald Trump, pese a las amenazas arancelarias que lanzó recientemente el jefe de la Casa Blanca alegando las caravanas de migrantes centroamericanos que atraviesan México con intención de ingresar en suelo estadounidense.

"Sostuvimos una muy buena reunión con Trump y su equipo", ha indicado la mandataria mexicana en un mensaje en redes sociales sobre el encuentro mantenido con el líder estadounidense en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que acoge la ciudad china de Shenzhen.

"Seguimos avanzando en la agenda común", ha indicado Sheinbaum, quien ha subrayado así la cooperación con Washington pese a las amenazas vertidas por la posible llegada de migrantes.

Trump amenazó hace unos días a México con doblar los aranceles actuales si no actúa para detener a los migrantes, aludiendo a un intento de "invasión" de Estados Unidos. Sheinbaum replicó poco después defendiendo que las autoridades del país disuaden a estas personas que buscan llegar a Estados Unidos y que la mayoría regresan a sus países de origen.