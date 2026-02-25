Sheinbaum presenta su reforma electoral que reduce los senadores, el gasto electoral y prohíbe la reelección

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en una rueda de prensa matutina en Ciudad de México. - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado este miércoles su propuesta de reforma electoral, que incluye la reducción del número de senadores, una rebaja del coste de las elecciones y más medidas de control, además de prohibir la reelección consecutiva en el cargo.

En el marco de sus ruedas de prensa matutinas, la dirigente mexicana ha detallado los puntos principales de su propuesta, que será dirigida al Parlamento el próximo lunes. "Quien la quiera apoyar, bien, y quien quiera mantener el privilegio con las listas, la gente lo va a señalar", ha afirmado.

Sheinbaum ha apuntado que se trata de reformas sencillas, que responden a las demandas populares y "no como decía la oposición que iba a acabar con la democracia".

Entre los principales puntos se contempla la integración del Congreso de la Unión con una Cámara de Diputados que mantendrá 500 integrantes u de la Cámara de Senadores que pasará a tener 86 miembros, esto es una reducción sobre los 128 actuales.

Igualmente, plantea una reducción del gasto, con una rebaja del 25% en el presupuesto para las elecciones, además de bajadas en el sueldos y los bonos de consejeros y altos mandos del Instituto Nacional Electoral (INE). Sobre los tiempos en radio y televisión, se reducen de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

La reforma plantea mayor fiscalización de la financiación electoral, dando más acceso al INE para operaciones financieras de partidos y candidatos, al tiempo que se prohíben las aportaciones en efectivo.

Para el voto en el extranjero se facilita el proceso, al igual que se tratará de ampliar la democracia participativa. El conteo por distritos se hará al término de la jornada electoral y no se esperará al día posterior como hasta ahora.

Sobre medidas para evitar que se acaparen los cargos públicos, la reforma prevé prohibir que cargos de elección popular sean heredados a familiares, a la vez que se veta la reelección consecutiva.