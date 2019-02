Si cae una bomba nuclear, "¿qué elegirías, vivir o morir?"

Actualizado 11/02/2019 13:25:17 CET

"¿Qué elegirías, vivir o morir?". Esa es la pregunta que desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su conjunto plantean en su nueva campaña contra las bombas nucleares.

Esa es la pregunta que formula un amigo a otro mientras los dos se encuentran en una playa. El interrogado replica sin dudarlo que vivir, porque sino no podría "hacer muchas cosas" como ver a su familia, enamorarse o comer su fruta favorita. "¿Y tú?", le pregunta a su amigo, que le responde que morir puesto que tras la caída de la bomba "no podría hacer muchas cosas" como ver a su familia, viajar o enamorarse. "No podría vivir", resume.

Desde el CICR y la FICR proponen a la población a nivel mundial "decidir el futuro de las armas nucleares antes de que ellas decidan el nuestro" e invitan a sumarse a su campaña contra este tipo de armamento, n'omasarmasnucleares.org', con el fin de instar a sus gobiernos a firmar y ratificar el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.

Según han alertado en un comunicado, 74 años después de que bombas nucleares arrasaran las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, "el riesgo de que las armas nucleares sean utilizadas nuevamente está en aumento".

En lugar de adoptar medidas para cumplir con sus obligaciones de desarme nuclear, los países poseedores de armas nucleares "están actualizando sus arsenales, desarrollando nuevos tipos de armas nucleares y simplificando su uso". "Resulta alarmante la frecuencia con que se producen incidentes militares donde se ven involucrados estados poseedores de armas nucleares y sus aliados", han lamentado.

El presidente del CICR, Peter Maurer, el Tratado contra las Armas Nucleares "representa un faro de esperanza y una medida esencial para reducir el riesgo de una catástrofe nuclear". Por ahora, 70 países han firmado el citado tratado, mientras que 21 lo han ratificado o se han adherido.

Por su parte, el presidente de la FICR, Francesco Rocca, ha lamentado que "después de 74 años, todavía no hemos aprendido la lección del sufrimiento, la devastación y la muerte de Hiroshima y Nagasaki". En este sentido, ha prometido que desde la Federación y desde la sociedades nacionales se seguirá trabajando "para abogar por un mundo sin armas nucleares". "Nada podría preparar al mundo para los horrores de una guerra nuclear", ha advertido.

"En este periodo de tensiones internacionales crecientes, insto a todas las partes a actuar con urgencia y determinación para poner fin a la era de las armas nucleares", ha reclamado Maurer.

La campaña mundial de Cruz Roja ha sido realizada por la agencia publicitaria española Sra. Rushmore. El vídeo se rodó en Barcelona el pasado agosto bajo la dirección de Nacho Gayán y podrá verse en más de 100 países en todo el mundo, según ha explicado la propia agencia en un comunicado.