El 'sí' se impone en el referéndum constitucional en Guinea Bissau con un 70% de los votos

Archivo - Una calle en la capital de Guinea Bissau, Bissau, tras el golpe de Estado de noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Si Yuan - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El referéndum constitucional celebrado el sábado en Guinea Bissau se ha saldado con una victoria del 'sí' con el 70% de los votos, según los resultados provisionales publicados por la Comisión Nacional Electoral (CNE), en medio de las críticas de la oposición a la propuesta, que terminaría de consolidar el poder del presidente de transición, el golpista Horta N'Tam, a pocos meses de las elecciones generales.

El organismo ha apuntado que el 'sí' ha recabado 383.116 apoyos, por los 160.954 respaldos obtenidos por el 'no', con una tasa de participación del 63%, mientras que la presidenta del CNE, Carmem Isaura Tavares Batista Lobo, ha asegurado que el recuento ha cumplido con todos los requisitos contemplados por la ley, según ha recogido el diario guineano 'O Democrata'.

Diversos partidos opositores han criticado durante los últimos días el proceso de referéndum y han reclamado a las autoridades de transición la apertura de un diálogo inclusivo para el retorno del país africano al orden constitucional para superar la crisis abierta tras la asonada encabezada en noviembre de 2025 por N'Tam tras las elecciones presidenciales.

La Constitución aprobada en enero, dos meses después del golpe de Estado contra el hasta entonces mandatario, Umaro Sissoco Embaló, atribuye al jefe de Estado la competencia para designar al primer ministro y miembros del Gobierno. Además, podrá disolver el Parlamento, que pasa a denominarse Asamblea Nacional en el nuevo texto, si bien seguirá teniendo poderes legislativos y de supervisión de la labor de Gobierno.

Por otra parte, la Carta Magna propuesta reduciría el tamaño del Parlamento de 102 a 65 escaños, recortaría el número de circunscripciones electorales de 29 a 12, y endurecería significativamente los requisitos para presentar una candidatura presidencial, en medio de acusaciones de la oposición contra N'Tam por intentar consolidar la asonada a través de las urnas, ignorando un diálogo para solventar la crisis.