Sigmar Gabriel no formará parte del nuevo gobierno de gran coalición en Alemania

Actualizado 08/03/2018 11:43:40 CET

BERLÍN, 8 (DPA/EP)

El vicecanciller y ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, no formará parte del nuevo gobierno que se conformará en Alemania en virtud del acuerdo de gran coalición alcanzado entre los conservadores liderados por la canciller, Angela Merkel, y los socialdemócratas.

Gabriel ha informado ya de su decisión al presidente interino del Partido Socialdemócrata (SPD), Olaf Scholz, y Andrea Nahles, la jefa parlamentaria del SPD, que aspira a ser elegida presidenta del partido en un congreso extraordinario que tendrá lugar el 22 de abril.

El antiguo líder del SPD mantendrá como hasta ahora su mandato como diputado. "Sin embargo, ahora los tiempos en los que asumía una tarea de liderazgo político para el SPD han llegado a su fin", ha explicado en su cuenta de la red social de Twitter.

"En mis casi 30 años de carrera política he tenido la posibilidad de trabajar para mi país y para el SPD en funciones de liderazgo durante 18 años. Fue un tiempo emocionante y movido, que me brindó grandes oportunidades y experiencias y que me llevó mucho más allá de a donde soñé que llegaría cuando era joven. Fue un gran honor por el que estoy profundamente agradecido", ha explicado.

En su comunicado, Gabriel ha deseado "de todo corazón" al nuevo Gobierno de Alemania y a su partido éxito a la hora de hacer frente a los grandes desafíos para preservar el bienestar en Alemania y en Europa.

Ich werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören. Meine Erklärung dazu: pic.twitter.com/qDCJT2KAZv — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) 8 de marzo de 2018

En febrero, Gabriel acusó al entonces presidente del SPD, Martin Schulz, de no cumplir su palabra al anunciar que quería asumir la cartera de Exteriores en el futuro Gobierno. Para mostrar su oposición a esa decisión, no dudó en usar a su hija y declarar en una entrevista: "Mi hija pequeña Marie me dijo esta mañana: 'No tienes que estar triste, papá, ahora tienes más tiempo para estar con nosotros. Eso es mejor que estar con el hombre con el pelo en la cara'". Ese hombre era Martin Schulz.

El SPD anunciará este viernes, como muy tarde, los nombres de los tres hombres y tres mujeres que asumirán sus carteras en el Gobierno con los conservadores liderados por Merkel. De momento está claro que Scholz será el vicecanciller y ministro de Finanzas.

Más de cinco meses después de celebrar elecciones generales, Alemania contará por fin a mediados de mes con un Gobierno con plenos poderes. Este domingo, la potencia europea salvó el último escollo necesario para poner en marcha un nuevo Ejecutivo, después de que el SPD confirmara que su militancia daba el visto bueno a la reedición de la alianza que ya dirigió los designios del país durante los últimos cuatro años.