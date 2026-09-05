El Sindicato de Periodistas de Túnez pide liberar al periodista Mohamed Youssefi tras su arresto y denuncia intimidación

Archivo - Periodistas y activistas de derechos humanos tunecinos se manifiestan en defensa de la libertad de prensa en la plaza de la Kasbah, en Túnez (archivo) - Europa Press/Contacto/Hasan Mrad - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Periodistas de Túnez (SNJT) ha exigido este sábado la liberación inmediata del periodista Mohamed Youssefi, detenido después de ser arrestado durante la noche del viernes cuando se dirigía a una emisora privada para participar en un programa sobre política del agua en el país.

De acuerdo con el sindicato, Youssefi fue trasladado posteriormente a la Tercera Brigada Central de Investigación de Delitos Financieros Complejos de la Guardia Nacional, situada en El Aouina. El organismo ha asegurado que la información de la que dispone sobre el caso le ha sido facilitada a través del equipo jurídico que asiste al periodista.

La organización ha apuntado que se ha iniciado una investigación judicial a raíz de varias publicaciones realizadas por Youssefi en Facebook y ha revelado que durante un interrogatorio ha sido asimismo preguntado por su actividad profesional, así como por la línea editorial del medio de investigación Al Katiba.

El arresto se produce después de una campaña de difamación e incitación contra el periodista en redes sociales, circunstancia que, según ha indicado el sindicato en un comunicado difundido en redes sociales, obliga a examinar la posible relación entre dichas acciones y su posterior detención.

A este respecto, el SNJT ha advertido de que las campañas en redes sociales no pueden utilizarse como mecanismo para desencadenar actuaciones contra los periodistas. "Las acusaciones graves no se demuestran mediante publicaciones en Facebook o campañas de difamación, sino a través de investigaciones serias e independientes, con pleno respeto de la ley, de la presunción de inocencia y de los derechos de la defensa", ha insistido el grupo.

La organización ha señalado como "especialmente preocupante" que Youssefi fuera detenido cuando se disponía a acudir a una institución mediática en ejercicio de su actividad profesional y abordar una cuestión de interés público. A su juicio, el caso puede generar un efecto intimidatorio sobre el conjunto de la profesión periodística.

En este sentido, el sindicato ha denunciado también el incremento de procedimientos judiciales, detenciones y procesos relacionados con sus publicaciones, su trabajo y sus posiciones profesionales a los que se enfrentan los periodistas en el país.

En esta línea, la organización ha denunciado que la presión sobre los medios "ha dejado de ser una cuestión de casos aislados para convertirse en un patrón recurrente de presión, persecución e intimidación".

EL PROBLEMA DE LAS "CAMPAÑAS DE INCITACIÓN" EN INTERNET

Por otro lado, el SNJT también ha alertado de la conexión entre las campañas de señalamiento en Internet y las actuaciones de las autoridades, al considerar que esta combinación puede convertir a los periodistas en objetivos de acusaciones y procedimientos judiciales.

"La justicia no puede convertirse en una extensión de las campañas de incitación; la ley no puede transformarse en una herramienta para ajustar cuentas con los periodistas; y los procedimientos penales no deben convertirse en un castigo por ejercer la libertad de prensa", ha recalcado el sindicato.

La organización ha vinculado además el caso de Youssefi con su actividad periodística independiente, sus intervenciones en medios de comunicación y sus entrevistas, en las que ha expresado críticas hacia las autoridades tunecinas.

Por ello, ha reclamado el levantamiento de los procedimientos abiertos contra el periodista cuando estén relacionados con su trabajo y con el ejercicio de la libertad de expresión.

Asimismo, ha pedido que se respeten plenamente su derecho a la defensa, la presunción de inocencia y las garantías correspondientes a un juicio justo, advirtiendo de los riesgos de recurrir a procedimientos judiciales y penales para disuadir a los profesionales de informar sobre asuntos de interés público, cuestionar las políticas gubernamentales o exigir responsabilidades a las autoridades.