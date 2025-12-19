Singapur castigará con hasta 24 azotes los delitos de estafa

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Singapur. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Singapur han anunciado este viernes que prevén castigos de hasta 24 azotes para aquellos que sean condenados por delitos de estafa, una medida que entrará en vigor a partir del próximo 30 de diciembre y con la que busca frenar el repunte de los casos de fraude.

La legislación pasó el aval del Parlamento el mes pasado y ha sido ya ratificada, por lo que las multas también han sufrido un incremento. El Ministerio del Interior ha afirmado en un comunicado que con esta medida "busca garantizar que este tipo de delitos se reducen frente al desafío que suponen".

"Luchar contra las estafas es una prioridad nacional. El número de casos de este tipo sigue siendo preocupante. Con efecto a partir del 30 de diciembre, los que sean condenados por este delito serán sometidos a diferentes penas, que van desde los seis azotes a un máximo de 24 para los estafadores y aquellos que los recluten", recoge el texto.

Asimismo , ha explicado que "quienes faciliten este tipo de actividades y el blanqueen sus actividades, (...) podrán ser sometidos a doce azotes". Con esto, ha hecho referencia a la entrega de tarjetas SIM y otro tipo de "credenciales" para llevar a cabo estos delitos.