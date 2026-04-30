Siria anuncia el arresto de un militar responsable de los ataques químicos en Guta Oriental bajo el gobierno de Al Assad

Archivo - Guardias de seguridad en una prisión de Hasaka, Siria - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior de Siria, Anas Jatab, ha anunciado la detención de quien ha descrito como "uno de los oficiales más destacados" entre los "responsables de la masacre química en Guta Oriental en 2013", en alusión a los ataques sobre la región, contigua a Damasco, cuando gobernaba el entonces presidente sirio Bashar al Assad.

"El general de división Adnan Aboud Halawa, uno de los oficiales más destacados responsables de la masacre química en Guta Oriental en 2013, se encuentra ahora bajo custodia del Departamento Antiterrorista", ha afirmado en una publicación en redes sociales.

Su arresto se enmarca en los esfuerzos del Ejecutivo dirigido por Ahmed al Shara para perseguir a los responsables de crímenes cometidos durante el gobierno de Al Assad, entre los cuales que se encuentran los ataques con armas químicas en el área de Guta Oriental, entonces controlada por fuerzas opositoras.

El balance fue de cientos de muertos, si bien no existe un balance claro de víctimas. Con todo, la Red Siria de Derechos Humanos indicó en un informe difundido en 2025 por el duodécimo aniversario de los ataques contra Guta Oriental y Occidental, en la periferia de Damasco, dejaron "1.144 muertes por asfixia, lo que equivale aproximadamente al 76% del total de víctimas de los ataques químicos perpetrados por el régimen entre diciembre de 2012 y mayo de 2019".

De todos los fallecidos, según la organización, "1.119 (eran) civiles, entre ellos 99 niños y 194 mujeres adultas", por apenas "25 combatientes opositores". Asimismo, "aproximadamente 5.935 personas, la mayoría de ellas civiles, sufrieron síntomas respiratorios y asfixia debido a la exposición a gases tóxicos", recoge.