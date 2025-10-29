Siria capta 24.000 millones de euros en inversiones durante los últimos seis meses

Archivo - El presidente de transición de Siria, Ahmed Husein al Shara. - TELEGRAM HAYAT TAHRIR AL SHAM - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de transición de Siria estiman que han logrado captar unos 28.000 millones de dólares (alrededor de 24.000 millones de euros) en inversiones durante un plazo de seis meses tras la reforma legislativa introducida tras la llegada al cargo del presidente interino, Ahmed al Shara.

"Siria está ahora abierta al mundo y ha empezado un nuevo capítulo en muy poco tiempo. Tan solo en 10 meses ha logrado reclamar su posición a nivel regional y global con el apoyo de muchos países, especialmente Arabia Saudí", ha aseverado durante una conferencia en Riad, la capital saudí.

"Hemos dado a Siria una serie de normativas en materia de inversión que son ahora de las mejores del mundo, y en tan solo seis meses el país ha atraído a numerosos inversores", ha afirmado, según informaciones recogidas por la agencia estatal siria SANA.

En este sentido, ha explicado que estos cambios legislativos buscaban "simplificar la entrega de licencias, ofrecer incentivos fiscales y comerciales, además de mejorar las garantías legales y la protección a los derechos de los inversores".

Asimismo, ha explicado que también se han puesto en marcha proyectos en Bahréin y Jordania, al tiempo que ha matizado que algunas empresas estadounidenses están implicadas. "Siria cuenta ahora con lazos de este tipo con Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Arabia Saudí", ha añadido.

"Una Siria estable va en los intereses de toda la región, y el país cuenta con recursos muy diversos y una economía muy diversa", ha aclarado. "Queremos reconstruir Siria a través de las inversiones, no mediante la ayuda", ha sostenido Al Shara, que ha recalcado que su objetivo es "integrar al país en la comunidad internacional y crear una economía común para el futuro".