Siria desmantela la célula de Estado Islámico que mató a cuatro militares en la provincia de Raqqa (este)

Archivo - Una fotografía aérea tomada con un dron muestra un puente dañado en Raqqa, en el noreste de Siria - Europa Press/Contacto/Monsef Memari - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han anunciado este martes el desmantelamiento de una célula de Estado Islámico, durante una operación que ha resultado en la muerte de su líder, a la que ha atribuido el ataque contra un puesto de control en la provincia de Raqqa, en el que fallecieron cuatro militares sirios.

El comandante de las Fuerzas de Seguridad Interna de la Gobernación de Raqqa, el coronel Rami Asaad al Taha, ha precisado que las operaciones, desarrolladas durante la mañana del martes, han dado "como resultado la neutralización del líder de la célula terrorista afiliada a Estado Islámico responsable de esos ataques, además de la neutralización de uno de sus miembros y la detención de otros cuatro".

Los efectivos han llevado a cabo "una serie de operativos de seguridad simultáneos y precisos" gracias a información de Inteligencia, que ha permitido asimismo la incautación de las armas y municiones en posesión de esta célula vinculada a la organización yihadista, ha indicado en un comunicado recogido por el Ministerio del Interior sirio en redes sociales.

El coronel ha señalado asimismo que las fuerzas de seguridad seguirán peinando la zona y reforzarán la prevención en todos los puestos de control y centros de seguridad, con vistas a "garantizar la seguridad ciudadana y la estabilidad de la nación, y para perseguir a cualquiera que se atreva a alterar o amenazar su seguridad".

El ministro del Interior, Anas Jatab, ha asegurado posteriormente en un comunicado que "no dejaremos de enfrentar cualquier amenaza que apunte a la seguridad de nuestra patria y nuestro pueblo en todo nuestro amado país", manteniendo los ataques contra "escondites de Estado Islámico y sus remanentes, así como rastreando los remanentes del régimen criminal extinto" de Bashar al Assad, derrocado en diciembre de 2024.

Jatab, que ha valorado que "las fuerzas de seguridad han dado su vida por la seguridad de nuestro pueblo durante los últimos dos días", ha advertido de que el grupo terrorista está intentando "desesperadamente explotar a jóvenes descarriados para atentar contra los logros del Estado sirio" en el este del país, lo que ha lamentado por "la gran alegría que experimentaron los residentes con el regreso de la seguridad y la estabilidad", aludiendo al control de posiciones antes bajo las autoridades kurdo-árabes.

Damasco anunció a principios de esta semana la muerte de cuatro militares en un nuevo ataque contra un puesto de control de la provincia de Raqqa en el que resultaron heridos otros dos efectivos, el tercer ataque en tan solo tres días por parte de Estado Islámico.