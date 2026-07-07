Siria y Francia escenifican la nueva era de relaciones con varios acuerdos y la vuelta de embajadores

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la visita a Damasco. - Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han escenificado este martes en Damasco la nueva era de relaciones bilaterales tras el derrocamiento de Bashar al Assad con la firma de varios acuerdos en materia de banca, inversiones e infraestructura y la vuelta de sendos embajadores.

El líder sirio ha señalado el viaje de Macron como un "hito" que "culmina un camino de trabajo conjunto, discreto y sustancial", poniendo el foco en que se trata de la primera visita de un presidente francés en 18 años, y ha presentado a Siria tras la caída de Al Assad a finales de 2024 como "un país que ha decidido levantarse y abrir espacio a quienes desean construir junto a él".

En este sentido, Al Shara se ha referido a Damasco como "un puente indispensable que conecta Oriente y Occidente", insistiendo en el papel del país para la estabilidad mundial ante la crisis abierta por la guerra en Irán y la situación en el estrecho de Ormuz.

Así las cosas, ha celebrado que los acuerdos con Francia se basan en "proyectos concretos" que benefician a ambos países y ha incidido en que el paquete de acuerdos es "estratégico" e implica a "destacadas empresas francesas", según las declaraciones recogidas por la agencia SANA.

Por su parte, Macron ha puesto el acento en que Francia apoyará una Siria "libre y soberana". "Creemos en el regreso de Siria como un país situado en el centro de los corredores energéticos regionales. También tenemos interés en apoyar la rehabilitación de las infraestructuras de los sectores energético y comercial", ha afirmado.

El presidente galo se ha abierto a reforzar la cooperación también en los sectores de seguridad, formación y fortalecimiento de capacidades.

Así las cosas, ha reivindicado la lucha contra el terrorismo que llevan a cabo las nuevas autoridades sirias. "La lucha contra el terrorismo es difícil, y ustedes la están llevando adelante con determinación. Estamos dispuestos a prestar asistencia y cooperar en el ámbito de la seguridad, especialmente en el fortalecimiento de capacidades, la formación y el desarrollo institucional", ha recalcado.

Como muestra del nuevo capítulo en la relaciones, ambos líderes han anunciado la vuelta de sus embajadores a Damasco y París, respectivamente tras una pausa de 12 años sin representantes diplomáticos. Desde 2012, durante la etapa de Nicolas Sarkozy, Francia no cuenta con embajador en Damasco, una retirada que se produjo en medio de la represión violenta de las protestas contra Al Assad, que desembocaron en una larga guerra civil.

FIRMA DE ACUERDOS

La visita a Siria, la primera de un líder de la Unión Europea desde la caída de Al Assad, se ha culminado con la firma de una serie de acuerdos de cooperación y memorandos de entendimiento que cubren áreas como inversiones, infraestructuras, transporte, sanidad, banca y desarrollo institucional.

Estos acuerdos incluyen la expansión de la cooperación en distintos sectores, como el desarrollo de instituciones educativas, médicas y universitarias en Siria, en un empuje al sector sanitario en el país.

Mientras, en el área de las infraestructuras destaca un contrato para desarrollar el puerto de Latakia firmado hace más de un año, al que ha seguido una nueva inyección de 200 millones para aumentar la capacidad del puerto.

Las instituciones sirias han recalcado que la 'hoja de ruta' de la reconstrucción se extiende a la modernización de aeropuertos, exploración energética en sus aguas territoriales, mejoras de infraestructura eléctrica y de aguas y desarrollo de hospitales, entre otras áreas.