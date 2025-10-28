Siria incauta unos once millones de pastillas de captagon en un vehículo supuestamente llegado desde Líbano

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 han anunciado este martes la incautación de unos once millones de pastillas de captagon en la provincia de Homs, en el marco de una operación contra una supuesta red de contrabando que operaría también en Líbano.

El Ministerio del Interior sirio ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas de seguridad "incautaron en el sur de Homs un vehículo llegado desde Líbano que contenía aproximadamente once pastillas de captagon", antes de agregar que las autoridades trabajan para identificar a los miembros de esta red.

Asimismo, ha indicado que durante la jornada del lunes fue detenido "un traficante de drogas" que intentaba distribuir más de 19 kilogramos de hachís y 11.000 pastillas de captagon durante una operación en la provincia de Deir Ezzor, situada en el este del país asiático.

Las autoridades de transición de Siria han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra presuntas redes de tráfico de drogas, principalmente captagon, considerada una de las principales fuentes de financiación del régimen de Al Assad en el marco del conflicto desatado en 2011 por la represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'.

De hecho, la semana pasada anunciaron la incautación de alrededor de doce millones de pastillas de captagon en el marco de una nueva operación antidrogas en los alrededores de la capital del país, Damasco, días después de detener a tres personas e incautar más de 265.000 pastillas de esta droga en la provincia de Alepo (norte).