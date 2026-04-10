Siria inicia tareas de desminado en las inmediaciones de un importante yacimiento de gas en el noreste del país

Archivo - Desminado en el noreste de Siria - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Compañía Siria de Petróleo ha anunciado este viernes que ha iniciado tareas de desminado en las inmediaciones del yacimiento de gas de Conoco, ubicado en la gobernación de Deir Ezzor, después de que las fuerzas sirias se hiciesen con el control de la zona en enero, bajo el poder de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

"Como parte de los esfuerzos constantes para rehabilitar la infraestructura dañada, el personal de la Compañía Petrolera Siria, en cooperación con equipos especializados de desinfección geológica, han empezado a eliminar minas y desechos de guerra de las inmediaciones de la línea Conoco en Deir Ezzor", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

El objetivo es "asegurar la trayectoria de la línea", así como "garantizar la seguridad del personal técnico y su equipamiento". "Este trabajo no es solo una labor de mantenimiento, sino que encarna una verdadera determinación de devolver a la vida cada rincón de nuestras instalaciones nacionales", ha señalado.

La milicia hayat Tahrir al Sham (HTS), liderada por Ahmed al Shara --actual presidente de transición de Siria y conocido anteriormente como Abú Mohamed al Golani-- lideró una ofensiva relámpago con grupos armados rebeldes que tomaron Damasco el 8 de diciembre de 2024 y depusieron al presidente Bashar al Assad.