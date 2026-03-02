Al Sisi alerta del impacto del cierre del estrecho de Ormuz sobre el comercio internacional

Archivo - El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi (archivo) - Dati Bendo/EU Commission/dpa - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha alertado del impacto sobre el comercio internacional del cierre del estrecho de Ormuz, en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha pedido a las partes un proceso de diálogo para intentar poner fin a las hostilidades, que se han expandido desde entonces en Oriente Próximo.

"Nos mantenemos alerta ante las posibles consecuencias de la guerra, incluyendo el cierre del estrecho de Ormuz y su impacto en el canal de Suez", ha dicho, antes de resaltar que el tráfico marítimo a través de esta última vía "no ha vuelto a su nivel normal" desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Así, ha manifestado que esta situación "causó pérdidas financieras" y ha insistido en que "el cierre del estrecho de Ormuz afectaría significativamente los flujos de petróleo y los precios mundiales". "Egipto debe examinar cuidadosamente todas las posibilidades y escenarios", ha sostenido.

Al Sisi ha destacado que Egipto ha llevado a cabo "esfuerzos sinceros desde hace meses" para evitar un conflicto, incluida una "mediación" con Estados Unidos e Irán, dado que "las guerras siempre tienen un impacto negativo sobre los países en las que tienen lugar y sobre los países vecinos", según un comunicado publicado por la Presidencia egipcia.

"Durante los últimos dos días se han sucedido acontecimientos muy significativos y rápidos. En Egipto, subrayamos la importancia de la desescalada, de lograr la calma y detener la guerra, si bien dudo que sea posible", ha argumentado, antes de insistir en que El Cairo "rechaza de forma categórica las agresiones contra los Estados".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran Jamenei y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.