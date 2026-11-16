Smotrich advierte de que sería "ilegítimo" un presidente de la Knesset elegido con votos de los partidos árabes

Archivo - Bezalel Smotrich (archivo) - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas israelí y líder del partido ultraderechista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha subrayado este lunes que sería "ilegítimo" elegir a un presidente de la Knesset o Parlamento israelí con los votos de los partidos árabes.

"Ser nombrado presidente de la Knesset con los votos de simpatizantes del terrorismo es ilegítimo", ha afirmado este lunes Smotrich durante un acto público recogido en redes sociales.

"Es una línea roja. Cualquiera que la cruce, Yavé no lo permita, será recordado con eterna vergüenza en las páginas más oscuras de la historia del Estado de Israel", ha añadido.

En los últimos días se han acelerado las negociaciones para la elección de los cargos de la mesa del nuevo Parlamento y ya se ha elegido a presidentes de comisiones.

Así, el Partido Demócrata de Yair Golan ha anunciado un acuerdo con el líder opositor Gadi Eisenkot para que los demócratas presidan la Comisión Especial de la Knesset para revisar la última y polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Por otra parte, el presidente del partido Israel Beitenu y exministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, está desde este lunes al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, que trata el espinoso tema del reclutamiento obligatorio de los estudiantes de las yeshivás que, hasta una histórica decisión del Tribunal Supremo hace dos años, estaban exentos de incorporarse al Ejército.

Mientras, la Comisión de Gestión de la Knesset ha aprobado por 13 votos a 8 el nombramiento provisional de nueve vicepresidentes, entre ellos representantes de las formaciones palestinas Raam y Lista Conjunta a pesar de la oposición del bloque de Netanyahu.

NEGOCIACIONES PARA LA FORMACIÓN DE GOBIERNO

Smotrich se ha referido también a que "no tuvimos éxito" en su intención de sumar 61 escaños para reeditar el actual gobierno de coalición que lidera el Likud de Netanyahu.

"Queríamos un gobierno totalmente de derecha. Queríamos ganar al menos 61 escaños. No tuvimos éxito", ha reconocido. "Ahora solo se puede formar un gobierno: uno de la mayoría del pueblo", ha reclamado.

"Mientras el bando nacional quiere llegar a acuerdos y hacer concesiones, el bando de 'cualquiera menos Bibi' --Netanyahu-- está unido en la división y el odio", ha remachado.

Los partidos afines a Eisenkot, del partido centrista Yashar, controlan 48 de los 120 escaños que conforman la Knesset y podrían contar con el apoyo o la abstención de 19 votos más de los partidos árabes-isarelíes. Hasta 46 diputados apoyan por contra abiertamente la investidura de Netanyahu.