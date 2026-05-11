Smotrich insta a Netanyahu a transferir el control de más territorio de Cisjordania

Archivo - El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich (archivo) - Europa Press/Contacto/Saeed Qaq - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel y líder del partido ultranacionalista Partido Sionista Religioso, Bezalel Smotrich, ha emplazado al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, a aprobar este mismo lunes una transferencia de territorios de las zonas A y B de administración de la Autoridad Palestina a la Zona C, con mayor control israelí, en respuesta a la autorización de la Unión Europea (UE) para sancionar a colonos violentos.

"He puesto sobre la mesa del primer ministro un plan para la transferencia de zonas estrategias de Judea y Samaria (Cisjordania) de las zonas A y B a la Zona C. Emplazo al primer ministro a responder a esto con una reunión del Consejo de Ministros esta misma tarde para aprobarlo", ha afirmado Smotrich en un mensaje publicado en redes sociales.

Según los acuerdos entre palestinos e israelíes por los que se creó en 1994 la Autoridad Nacional palestina, ésta tiene el control administrativo y de seguridad de la Zona A --el 3% de Cisjordania--, mientras que la Zona B --30% de Cisjordania-- está bajo control administrativo palestino y control de seguridad israelí y la Zona C está totalmente bajo control israelí.

El influyente político ultraderechista ha reprochado una "hipocresía europea" que "bate récords" y ha advertido de que "hay que dejar claro al mundo que cualquiera que intente debilitar nuestro control sobre Judea y Samaria conseguirá exactamente lo contrario".

Para Smotrich, Cisjordania es "el cinturón de seguridad de Israel" y ha denunciado que la UE "intenta convertir el conflicto nacional contra el terrorismo palestino en algo criminal". "Vamos a seguir reforzando los asentamientos, profundizando nuestro control sobre la Tierra de Israel y combatiendo el terrorismo sin miedo", ha argüido.

Este lunes, los 27 han dado el paso de aprobar sanciones contra colonos responsables de actos de violencia contra palestinos, en una maniobra celebrada por la propia Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha dicho que "era hora de pasar del bloqueo a la acción" porque "los extremismos y la violencia tienen consecuencias", en alusión a los desalojos, las demoliciones, las confiscaciones y los traslados forzosos de palestinos de Cisjordania por parte de los colonos israelíes.

El acuerdo, que ahora debe concretarse a nivel jurídico, se ha cerrado tras alcanzarse la unanimidad de todos los Estados miembro en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que se celebra este lunes en Bruselas, una decisión que la propia Kallas había pedido horas antes después de que en la última reunión de ministros no se lograse ningún acuerdo para sancionar a Israel por su ofensiva contra Palestina y Líbano.