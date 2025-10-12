Los socialistas franceses niegan que haya acuerdo para apoyar al Gobierno de Lecornu

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del Partido Socialista de Francia (PS), Olivier Faure, ha asegurado este domingo que "no hay acuerdo" con el primer ministro, Sébastien Lecornu, para apoyar a su Gobierno o los presupuestos, lo que agrava la crisis política en la que se encuentra sumida Francia.

De hecho, Faure ha asegurado en declaraciones a la televisión francesa BFMTV que no ha habido "ningún contacto" con Lecornu "desde el viernes" y ha advertido de que cualquier miembro del partido que entre en el nuevo gobierno será expulsado de inmediato.

Faure ha insistido en las condiciones que pone el PS para no censurar a Lecornu, que son la anulación de la reforma de las pensiones que eleva la edad de jubilación y el compromiso de no recurrir al Artículo 49.3 de la Constitución, que permite al Gobierno evitar el control parlamentario.

El dirigente socialista considera que el presidente, Emmanuel Macron, ha caído en "una forma de locura política", en referencia a su decisión de nombrar a Lecornu de nuevo primer ministro después de que el propio Lecornu dimitiera el pasado lunes apenas unas horas después de presentar a los miembros de su gobierno, de marcado carácter continuista.

"Está pidiendo que se mantengan las mismas políticas. Los franceses sienten que no se les está respetando. Es como el Día de la Marmota", ha argumentado.

Quien sí ha manifestado su disposición para entrar en el gobierno es la ministra de Agricultura en funciones, Annie Genevard, del partido conservador Los Republicanos. Su partido, que ha rechazado participar en el gobierno de Lecornu, ha anunciado que no se trata de una decisión de partido y que por tanto "solo se representará a sí misma".

Mientras, medios franceses han informado citando fuentes que no habrá Consejo de Ministros este lunes, por lo que no podrá aprobar unos presupuestos para 2026 y la Asamblea Nacional no tendrá margen legal suficiente para debatirlos y aprobarlos antes del 31 de diciembre.