Somalia anuncia la muerte de dos supuestos altos cargos de Al Shabaab al sur de Mogadiscio

Archivo - Militares del Ejército de Somalia (archivo) - Stuart Price / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha anunciado la muerte de dos supuestos altos cargos de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una operación llevada a cabo en la región de Bajo Shabelle, situada al sur de la capital, Mogadiscio.

El Ministerio de Defensa somalí ha apuntado en un comunicado publicado a través de redes sociales que los "intensos combates" han tenido lugar entre Ligo y Lidou, antes de asegurar que sus tropas "derrotaron con éxito a los milicianos y destruyeron sus posiciones en la zona".

"Fuentes fiables dentro de Al Shabaab indican que varios miembros clave del grupo han muerto en los combates, entre ellos Abdifita Gaalguriyou y Abdulqadir Husein", ha señalado, al tiempo que ha reseñado que ambos serían responsables de las actividades del grupo en la zona.

Así, ha destacado que "sus áreas de responsabilidad incluían cruces clave como los de Yiro Yaasin, Yiro Kulou, Lidou Yalaat y Dhargo, que conectan importantes rutas que conectan el norte y el sur de Somalia". Además, ha reseñado que las operaciones siguen activas en la zona.

"Estas operaciones forman parte de los esfuerzos más amplios de las Fuerzas Armadas somalíes para asegurar las rutas de transporte estratégicas, eliminar a los milicianos de Al Shabaab y garantizar la seguridad, la estabilidad y la libertad de movimiento del pueblo somalí", ha zanjado.