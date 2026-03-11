Somalia anuncia la toma de un área al norte de Mogadiscio tras una nueva ofensiva contra Al Shabaab

Archivo - Militares del Ejército de Somalia durante un desfile en la capital, Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha anunciado este miércoles la "liberación" de Hauaadley, en la región de Medio Shabelle, al norte de la capital, Mogadiscio, tras una ofensiva lanzada contra el grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, sin facilitar por ahora un balance de bajas a causa de los combates.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado que la zona "era usada como escondite por milicianos terroristas de Al Shabaab" y ha enmarcado la ofensiva en la operación 'Badr', "lanzada durante el mes de Ramadán contra ubicaciones usadas como refugios por los terroristas".

"Múltiples posiciones e instalaciones de almacenamiento usadas por el grupo fueron destruidas durante la operación", ha dicho en un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha subrayado que las fuerzas de seguridad "siguen trabajando para garantizar la seguridad en la zona".

Así, ha recalcado que sus operaciones continúan "para perseguir al resto de milicianos y llevar a cabo actividades de limpieza en las zonas liberadas", al tiempo que ha reafirmado que "las operaciones contra los terroristas seguirán intensificándose para garantizar la seguridad de los civiles y eliminar cualquier lugar usado como escondite por el grupo".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.