Somalia anuncia la toma de dos localidades al sur de Mogadiscio en una ofensiva con apoyo internacional

Archivo - Militares del Ejército de Somalia durante un desfile en la capital, Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado este lunes la toma de dos localidades en la región de Bajo Shabelle en el marco de una ofensiva contra Al Shabaab con apoyo de la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM), concretamente del contingente de Uganda que respalda las operaciones de Mogadiscio contra el grupo terrorista.

El Ministerio de Defensa somalí ha afirmado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que sus tropas han tomado Daarusalaam y Mubarak, situadas al sur de la capital, Mogadiscio, al tiempo que ha recalcado que las mismas "sirvieron previamente como bastiones estratégicos y refugios para milicianos de Al Shabaab".

Así, ha manifestado que su operación, enmarcada en una ofensiva con motivo del Ramadán, "atacó directamente instalaciones usadas por los milicianos como tribunales ilegales para intimidar y oprimir a civiles, escondites usados por altos cargos y lugares desde los que se planeaban y lanzaban ataques con explosivos y otros actos terroristas".

"Durante la operación, los milicianos de Al Shabaab sufrieron un golpe significativo", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que "las fuerzas del Ejército Nacional Somalí tienen el control total de las zonas liberadas". "Hay en marcha operaciones de limpieza y verificación para perseguir a los elementos que se dieron a la fuga", ha sostenido.

Por su parte, la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) ha anunciado la muerte de "un alto cargo" de Al Shabaab en una operación llevada a cabo "junto a socios internacionales" en la región de Bajo Shabelle, sin dar más detalles por el momento ni facilitar la identidad del sospechoso.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.