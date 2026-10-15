Somalia celebrará sus aplazadas elecciones legislativas el 15 de abril de 2027 y las presidenciales un mes después

Archivo - El presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión electoral de Somalia ha anunciado este jueves que las elecciones legislativas se celebrarán el 15 de abril de 2027 y las presidenciales el 15 de mayo también del año que viene; dos comicios aplazados por la crisis política generada en torno al presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, que ahora mismo gobierna bajo un mandato que él mismo decidió prorrogar en medio de furibundas críticas de la oposición.

Las elecciones originales estaban previstas para el pasado 16 de mayo como fecha límite, el día precisamente en el que expiraba el mandato del presidente somalí. Por el contrario, Mohamud anunció ese día su intención de prolongar su mandato un año más. El presidente esgrimió que no tenía más remedio que continuar con su estancia en el poder al desmoronarse unas largas y complejas negociaciones con la oposición que ya habían impedido la celebración inicial de los comicios, de por sí en grave peligro por las enormes dificultades logísticas y de seguridad que comportaban.

La oposición siempre ha puesto en tela de juicio la legitimidad de Mohamud para mantenerse en el poder e incluso ha anunciado abiertamente que no reconoce la autoridad del mandatario. Sin embargo, el conflicto se ha quedado enquistado durante estos meses dado que todas las partes reconocen el enorme peligro de fragmentación que atraviesa Somalia.

Hay estado separatistas como Puntlandia o Jubalandia que han roto el diálogo con el Gobierno porque se oponen a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente para fomentar el sufragio universal en un país que estructuralmente, esgrime la oposición, no está preparado para ello. Además, existe la constante amenaza de la violencia de grupos armados como Al Shabaab o Estado Islámico.

Este calendario ha sido publicado mientras las conversaciones entre el Gobierno federal y las figuras de la oposición, incluidas las negociaciones con el apoyo de socios internacionales, aún no han dado como resultado un acuerdo mutuamente aceptable sobre el marco electoral en disputa.

A pesar de esta situación, el proceso electoral comenzará el 1 de noviembre de este año, la fecha en la que se abren los 21 días que tienen partidos y votantes para registrarse. Las listas de candidatos a ambas cámaras del Parlamento tendrán que ser entregadas antes del 22 de noviembre, la lista provisional de votantes se publicará el 21 de enero de 2027 y la campaña para las parlamentarias comenzará el 27 de febrero de 2027. La lista definitiva de votantes se publicará el 15 de marzo, un mes antes de la votación.