Archivo - El primer ministro de Somalia, Hamza Abdi Barre, en un discurso ante Naciones Unidas (archivo) - Wu Xiaoling / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha anunciado este jueves su decisión de expulsar al embajador de Emiratos Árabes Unidos y de llamar a consultas a su embajador en Abu Dabi, tras acusar al país asiático de llevar a cabo "acciones hostiles", en medio de las tensiones por el apoyo emiratí a las autoridades de la región semiautónoma de Somalilandia, que reivindica que se reconozca su independencia.

El Consejo de Ministros somalí ha indicado en un comunicado que durante su última reunión, encabezada por el primer ministro, Hamza Abdi Barre, se abordó "el alcance de la agresión y la injerencia de Emiratos", tras lo que se ha dado orden a la cartera de Exteriores "para que llame a consultas al embajador de Somalia en Emiratos y notifique al embajador de Emiratos en Somalia que debe abandonar el país en un plazo de 72 horas", según un comunicado publicado en redes sociales por la oficina de Barre.

La decisión llega después de que el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud, acusara el martes a Emiratos de desestabilizar a su país al financiar a grupos armados y negociar con administraciones separatistas, entre ellas las de Somalilandia, unas críticas rechazadas desde Abu Dabi, que además aprovechó para poner en duda la legitimidad del mandatario tras su decisión de extender su mandato, un paso rechazado por el Tribunal Supremo somalí.

Mohamud denunció que Emiratos había firmado acuerdos económicos con autoridades de estados de Somalia sin el consentimiento del Gobierno federal, alentado el reconocimiento por parte de Israel a la independencia de Somalilandia y usado un puerto somalí para albergar al líder separatista suryemení Aidarus al Zubaidi --aliado de las autoridades emiratíes en el marco del conflicto en Yemen--, también sin el conocimiento de Mogadiscio.

El mandatario criticó también a las autoridades emiratíes por repetir en su país la política intervencionista de la que hace gala en Libia, Yemen o Sudán, y advirtió a los somalíes que su país podría enfrentarse a una situación similar si no se fortalece la unidad política y no se protegen las instituciones nacionales, tras lo que el asesor presidencial emiratí, Anwar Gargash, cargó duramente contra Mohamud, refiriéndose a él como "presidente saliente".

Gargash lamentó que "el ataque" del presidente somalí "refleja los vaivenes de su postura" y "pone bajo cuestión si sus cálculos personales predominan sobre los intereses nacionales de su país". "Nuestra relación con el pueblo somalí permanecerá más profunda y sólida que las disputas políticas transitorias, los cálculos personales y las ambiciones políticas", zanjó.

El repunte de estas tensiones llega después de que Somalia anunciara en enero la anulación de los acuerdos a nivel de economía y seguridad con Emiratos --una decisión que incluye también el pacto que permitió la presencia de tropas militares emiratíes en las regiones separatistas de Somalilandia y Puntlandia--, con el objetivo de "salvaguardar la unidad de la nación, la integridad territorial y el orden constitucional".

Apenas unos días antes, Somalia había prohibido entrar en el espacio aéreo somalí a aeronaves militares y de carga propiedad o arrendadas por Emiratos Árabes Unidos ante el supuesto traslado al país del Golfo de Al Zubaidi, destituido líder del Consejo de Transición del Sur (CTS), a través de territorio somalí, sin el conocimiento previo de las autoridades.

A ello se suma que el reconocimiento de Israel --que en 2020 firmó un acuerdo de normalización de relaciones con Emiratos-- a la región semiautónoma de Somalilandia, ha aumentado las fricciones entre Abu Dabi y Mogadiscio. Las autoridades emiratíes tienen además un importante contingente militar en el aeropuerto de Bosaso (estado de Puntlandia), mientras que también ha realizado importantes inversiones en el puerto de Berbera (Somalilandia).