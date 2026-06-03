Somalia mata a unos 30 supuestos miembros de Al Shabaab en operaciones lanzadas "con socios internacionales"

Archivo - Militares del Ejército de Somalia en la capital, Mogadiscio, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de cerca de 30 supuestos miembros de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en nuevas operaciones llevadas a cabo "en colaboración con socios internacionales" en las regiones de Shabelle Medio y Hiiraan.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, según sus siglas en inglés) ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que las operaciones se saldaron con la muerte de un alto cargo del grupo terrorista identificado como alias 'Abdi Mutalib' y "otros 28 milicianos" de Al Shabaab.

Así, ha explicado que "las fuerzas de la NISA y socios internacionales lanzaron una operación planificada" en los alrededores de Masayid Alí Gadud, en Medio Shabelle, matando a 23 sospechosos, mientras que otros cinco, entre ellos 'Abdi Mutalib', murieron en otra operación en Buqaqable, en la región de Hiiraan.

"Estas operaciones son parte de los esfuerzos en marcha para eliminar a los extremistas con el objetivo de garantizar la seguridad y la estabilidad del pueblo somalí", ha afirmado el organismo, que ha reclamado a la población que "comparta cualquier información" relativa a las operaciones de Al Shabaab con las autoridades del país africano.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.