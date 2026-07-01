Somalia mata a 35 supuestos miembros de Al Shabaab en bombardeos con apoyo internacional al sur de Mogadiscio

Archivo - Militares del Ejército de Somalia (archivo) - Europa Press/Contacto/Stuart Price - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de otros 35 supuestos miembros del grupo Al Shabaab, vinculado con la organización terrorista Al Qaeda, en nuevos bombardeos "en colaboración con socios internacionales" contra la región de Bajo Shabelle, situada al sur de la capital Mogadiscio.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado que los ataques aéreos han sido lanzados contra Godey, antes de asegurar que han sido alcanzados "búnqueres, almacenes de armas y refugios" del grupo. Así, ha resaltado que 35 sospechosos murieron, mientras que "más de 20 resultaron heridos de gravedad".

"Tras los ataques, se produjeron varias explosiones de gran magnitud en la zona afectada, lo que indica que se utilizaba para almacenar armas, explosivos y equipamiento", ha explicado, al tiempo que ha recalcado que los sospechosos "estaban preparados para perpetrar actos terroristas contra el pueblo somalí".

En este sentido, ha dado las gracias a los "socios internacionales" que apoyan a Mogadiscio en la lucha contra el grupo, sin desvelar qué país estuvo detrás de estos últimos ataques, al tiempo que ha reafirmado el compromiso de Somalia a la hora de continuar las operaciones contra Al Shabaab hasta "eliminar la amenaza que supone al pueblo somalí".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.