Somalia mata a cerca de 25 supuestos miembros de Al Shabaab "con colaboración de socios internacionales"

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de cerca de 25 supuestos miembros de Al Shabaab, un grupo vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en una serie de operaciones "con colaboración de socios internacionales" en dos regiones del país africano.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) ha indicado en un comunicado que estas "cuatro operaciones coordinadas" han sido llevadas a cabo en las regiones de Hiiraan y Shabelle Medio, antes de afirmar que se saldaron con la muerte de 23 presuntos milicianos que "se preparaban para llevar a cabo ataques contra la seguridad".

Así, ha subrayado que se ha tratado de operaciones "preventivas" lanzadas "tras recibir información de Inteligencia" sobre los preparativos para varios ataques, al tiempo que ha manifestado que se saldaron con la destrucción de "un campamento" usado por los sospechosos.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, anunció la semana pasada la posibilidad de una amnistía para los "jóvenes" que forman parte de Al Shabaab --cuyo nombre oficial es Harakat al Shabaab al Muyahidin (Movimiento de los Jóvenes Muyahidín)--, en el marco de un mensaje con motivo del mes sagrado de Ramadán.

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.