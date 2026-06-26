Somalia mata a cuatro supuestos miembros de Al Shabaab en una operación con "colaboración" internacional

Archivo - Militares de Somalia en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Somalia han anunciado la muerte de cuatro supuestos miembros del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en una nueva operación "con colaboración de socios internacionales" en la región de Bajo Shabelle, situada al sur de la capital, Mogadiscio.

La Agencia Nacional de Seguridad e Inteligencia (NISA, por sus siglas en inglés) ha detallado que la "operación especial" fue llevada a cabo en la localidad de Kuntuarey, antes de detallar que el objetivo fue "una instalación" usada por el grupo para "reprimir a la población, extorsionar a empresarios y organizar milicias".

El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, lo que ha llevado a las autoridades de Somalia a reforzar sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, además de socios internacionales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.